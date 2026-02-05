Castilla-La Mancha activa el plan de inundaciones en fase de alerta y pide a los ciudadanos que sean "muy precavidos"

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha activado a las 12 horas de este jueves el Plan de Riesgo de Inundaciones (Pricam) en fase de alerta, con el objetivo de reforzar el seguimiento de las incidencias que puedan provocar las lluvias y el consecuente aumento de los caudales de los ríos.

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Administración Digital de la Junta, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha informado de la activación tras la reunión del grupo de trabajo constituido para evaluar la situación de la comunidad autónoma por las lluvias, en la que también ha participado el presidente regional, Emiliano García-Page.

Ruiz Molina ha detallado que la activación del Pricam en fase de alerta tiene el objetivo de que todos los agentes que tienen que intervenir en caso de que se produzcan inundaciones u otro tipo de incidencias estén "suficientemente preparados, si bien ya lo están". Asimismo, ha asegurado que los ayuntamientos están tomando las medidas de prevención que consideran oportunas en función de la situación en cada municipio.

El consejero también ha asegurado que en estos momentos "no hay incidencias reseñables" en la comunidad. Y ha indicado que hay varias carreteras cortadas en la provincia de Ciudad Real y ha habido "algún problema de inundación" en una residencia de Pepino (Toledo).

"El termómetro más importante son las llamadas que llegan al 112 de incidencias sobre las personas. Hasta el mediodía de este jueves son muy reducidas", ha afirmado.

Mensaje de precaución

Por otro lado, ha querido hacer un llamamiento de prudencia a la población para que sean "muy precavidos en sus desplazamientos y en su vida diaria", informándose a través de los medios y de los canales oficiales de la Junta.

En cuanto a la situación actual de las cuencas hidrográficas y posibles desembalses, Ruiz Molina ha indicado que el río Alberche "parece que tiene más riesgo porque es lo habitual".

"Las lluvias actuales están dejando unas cifras muy alejadas de las registradas en marzo de 2025, cuando hubo una crisis importante que originó inundaciones en municipios cercanos e incluso se derrumbó parcialmente el denominado 'puente viejo' de Talavera de la Reina. Esto no implica que haya niveles rojos puntuales en determinadas cuencas, por lo que hay que ver si tiene incidencia sobre la población", ha afirmado.

Por último, ha incidido en la importancia de que los ciudadanos actualicen la información de posibles incidencias, como inundaciones, a través de los canales oficiales.