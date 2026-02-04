Page llama a participar en los programas de cribado contra el cáncer: "Se cura mucha gente y se salvan vidas"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha apelado este miércoles a combinar el esfuerzo constante contra el cáncer con un mensaje de esperanza, destacando los avances científicos y el compromiso del sistema sanitario regional.

En un vídeo difundido por el Gobierno regional con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero, Page ha reconocido que existen "dos sensaciones que pueden parecer contradictorias, pero no lo son".

Por un lado, ha dicho, "la sensación de que hay que apostar cada vez más, queda mucho en la lucha contra el cáncer", y por otro, "la sensación de esperanza" al comprobar "el camino recorrido, la evolución en muchas de las patologías y los avances científicos".

En el #DíaMundialContraElCáncer quiero compartir un mensaje de compromiso y esperanza. Actualmente, casi la mitad de nuestros quirófanos se dedica al tratamiento oncológico y cada vez destinamos más recursos. Con prevención y esfuerzo colectivo, podemos seguir salvando vidas. pic.twitter.com/rRKn056FmI — Emiliano García-Page (@garciapage) February 4, 2026

El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado el esfuerzo asistencial que realiza la sanidad pública castellanomanchega, recordando que "hoy la mitad, prácticamente, de nuestros quirófanos y de nuestra actividad quirúrgica se dedica al tratamiento oncológico".

Una realidad que, según ha explicado, hace que en ocasiones otras enfermedades tengan que esperar ante "la que todos consideramos enormemente grave, que es el cáncer".

Prevención

Page ha puesto el acento en la prevención y en los programas de cribado impulsados por la Junta. "Llamamos todos los años a más de 600.000 personas, ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha, que sin sentirse mal les pedimos por favor que pasen a hacerse pruebas", ha señalado.

Asimismo, ha recordado que ello "carga de trabajo", pero ha insistido en que "lo realmente importante es que se previenen muchas veces evoluciones de tumores, que se cura mucha gente y que se salvan vidas".

En este contexto, el presidente regional ha animado a la población a participar en los planes de prevención del cáncer de colon, mama y cérvix, y ha avanzado su deseo de que en el futuro se consolide también el cribado de cáncer de pulmón, "que está en experimentación en el Hospital de Albacete".

"Queda mucho, pero tenemos que hacer ese camino con la esperanza y con el orgullo de que esta región, de que Castilla-La Mancha se está volcando como la que más en toda España", ha asegurado Page.