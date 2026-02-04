Ya es oficial: Castilla-La Mancha da becas de hasta 12.000 € a los jóvenes de la España vaciada que estudien fuera

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha lanzado nuevas becas de hasta 12.000 euros dirigidas a jóvenes de la España vaciada que quieran cursar estudios universitarios o de Formación Profesional de manera presencial fuera de su municipio de origen.

Estas subvenciones, denominadas Reto-D, se enmarcan en la Ley de medidas contra la despoblación autonómica y buscan que los estudiantes de las zonas despobladas puedan formarse "con el único compromiso de que el resto de la unidad familiar permanezca viviendo en su municipio durante el período que duren los estudios", explicó unos días atrás el vicepresidente primero regional, José Luis Martínez Guijarro.

La cuantía máxima alcanza los 12.000 euros por solicitud para estudios universitarios y los 6.000 euros para ciclos de Formación Profesional, aunque la cuantía concreta de cada beneficiario se modulará en función de la renta per cápita familiar.

Es decir, según el nivel de ingresos de cada unidad familiar, el importe de la beca se sufragará entre el 25 y el 100% si la renta familiar es inferior, igual o superior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que en 2026 está fijado en 8.400 euros anuales.

Estas ayudas Reto-D cubren gastos como la matrícula, alojamiento y material necesario para los estudios, "siempre que se haya formalizado un préstamo para cubrir estos gastos", aclaran desde la Junta.

Requisitos

Las condiciones que se exigen para disfrutar de estas becas se articulan en dos períodos:

Durante los estudios:

- Haber formalizado un préstamo con una entidad de crédito destinado exclusivamente a los estudios (matrícula, alojamiento y material).

- Estar matriculado en enseñanzas no obligatorias en régimen presencial que impliquen abandonar el domicilio familiar.

- Acreditar la estancia efectiva del resto de la unidad familiar en una zona escasamente poblada o en riesgo de despoblación.

- Finalizar la formación dentro del plazo establecido.

Tras finalizar los estudios:

- Mantener la estancia efectiva o desarrollar una actividad económica en una zona despoblada durante tres años.





Estas becas se podrán solicitar hasta el 31 de octubre de 2026 en la sede electrónica de la Junta o de forma presencial en cualquiera de los registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Para más información, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha habilitado un espacio específico en su web y un correo de contacto, además de los teléfonos de información habituales.