Las nevadas de la borrasca Leonardo afectan a 259 alumnos de 26 rutas escolares en Guadalajara y Cuenca

El impacto de la llegada de la borrasca Leonardo a Castilla-La Mancha ha tenido especial repercusión en las provincias de Guadalajara y Cuenca, donde se han producido nevadas moderadamente intensas. De hecho, un total de 26 rutas escolares con 259 alumnos se han visto afectadas este miércoles.

Fuentes del Gobierno regional han detallado a la agencia Europa Press que 19 de estas rutas corresponden a Guadalajara, mientras que las 7 restantes son de Cuenca. En la provincia guadalajareña, los alumnos que forman parte de los itinerarios afectados son 231, mientras que en la conquense, esta cifra es de 28.

El paso de esta nueva borrasca continuará descargando, sobre todo lluvia, durante la jornada del jueves. De hecho, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que en la mayor parte del territorio castellanomanchego se lleguen a acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en un espacio de 12 horas.

Está por ver cómo afecta este envite meteorológico a algunas cuencas como la del Tajo donde ya existen puntos como Talavera de la Reina y Guadalajara que se encuentran en nivel naranja.