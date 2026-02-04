La Junta acusa a Núñez de "mentir" y anuncia que pagará el 25 % del canon del agua cuando los ayuntamientos lo liquiden

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha negado que la Junta no esté devolviendo a los ayuntamientos el 25 % de lo recaudado por el canon del agua y ha acusado al presidente del PP regional, Paco Núñez, de "mentir".

"Una de las falsedades que dice es que los ayuntamientos no están recibiendo el 25% del canon del agua. Él conoce que todavía hay consistorios que no han liquidado el canon europeo", ha afirmado durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno de este miércoles.

Al respecto, ha recordado que este martes Núñez estuvo con la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, y ha indicado que no se cree que "no le dijera que la primera liquidación la hizo el Ayuntamiento fuera de plazo y la segunda todavía no la ha hecho". "Hasta que los ayuntamientos no liquiden no se puede proceder al pago de ese 25 %, así que Núñez miente".

No obstante, ha reconocido que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a ser "lo suficientemente sensible" para que los ayuntamientos tengan el tiempo suficiente para hacer esas liquidaciones, ya que es el primer año.

Por ello, ha pedido a Núñez "responsabilidad" porque "las mentiras tienen las patas muy cortas. Y lo ha instado a "dejar de generar alarma" entre los ayuntamientos de Castilla-La Mancha.

Vivienda

Por otro lado, se ha referido a las críticas de Núñez al plan de choque fiscal para facilitar el acceso a la vivienda presentado por el presidente, Emiliano García-Page. "Demuestra que quiere poco a Castilla-La Mancha cuando no solo no se alegra de los avances de esta región, sino que se levanta en contra de ellos. No lo lleva bien y le sientan mal porque se dedica a mentir e insistir en que copiemos su modelo", ha criticado.

Padilla cree que "dice una cosa y la contraria", ya que "califica de insuficiente las medidas, que incluyen las mayores deducciones fiscales de toda España".

"¿Qué propone? ¿Unas condiciones peores que las que planteamos aquí? ¿No le gusta que ayudemos a los jóvenes a independizarse? ¿Le molesta? ¿Prefiere el modelo de Madrid, que lo que hace es expulsar a los jóvenes?", se ha cuestionado.