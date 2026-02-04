El deshielo y la borrasca Leonardo avivan el riesgo de crecidas: Guadalajara y Talavera están en nivel naranja

El tren de borrascas que está azotando a Castilla-La Mancha en las últimas semanas está provocando la subida de caudales numerosos puntos de la región. El deshielo que se está comenzando a producir tras las nevadas de enero y la llegada de un nuevo frente de bajas presiones, bautizado como Leonardo, que podría dejar hasta 100 litros por metro cuadrado avivan el riesgo de crecidas.

Por el momento, las alertas se están empezando a movilizar en la cuenca del Tajo. De hecho, el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) refleja cómo cinco estaciones de aforo regionales se encuentran en nivel naranja -3 en la provincia de Guadalajara y dos más en Toledo- y otras 11 en aviso amarillo entre las provincias.

Esta subida de los caudales también está obligando a dos embalses de la región a aliviar agua. En Toledo, el embalse de Azután, propiedad de Iberdrola, superaba los 450 metros cúbicos por segundo que marca el nivel naranja, por lo que han tenido que abrir compuertas y en estos momentos el caudal ha entrado en nivel amarillo al situarse en 446 metros cúbicos por segundo.

La otra presa que ha abierto compuertas es la del Vado, situada en la provincia de Guadalajara y perteneciente al Canal de Isabel II. En este caso, ha llegado a superar los 20 metros cúbicos por segundo que marca su umbral amarillo.

Cinco estaciones en nivel naranja

En lo que respecta al curso del río, en estos momentos hay cinco estaciones de aforo de Castilla-La Mancha que han entrado en aviso amarillo. Esta alerta informa de la presencia de "caudales inusuales" que crean una situación de "peligro real en todas las actividades humanas que se producen en el cauce y sus márgenes" así como "posibles inundaciones en zonas limítrofes con los cauces".

Tres de ellas corresponden al río Henares y se encuentran en la provincia de Guadalajara. Se trata de las dos situadas en Humanes y la que mide el caudal en la capital, que refleja el paso de 94,7 metros cúbicos por segundo. De hecho, el Ayuntamiento de Guadalajara ya avisó de la entrada en ese nivel naranja el pasado sábado y cerró los accesos al parque Fluvial, que presenta numerosos tramos anegados.

En la provincia de Toledo, las dos estaciones que superan ese umbral naranja son las del río Pusa en la zona de la Medica y el medidor del Tejar, situado a la entrada de Talavera de la Reina, que marca un caudal de 256 metros cúbicos por segundo.

De esta manera, el alcalde de Talavera de la Reina, José Julián Gregorio, se ha desplazado al lugar y ha explicado que estas cifras, aunque superiores a las habituales, “no representan un riesgo inminente de desbordamiento”, y que los servicios municipales, junto con los servicios de emergencia y Protección Civil, están realizando un seguimiento constante y riguroso del caudal del río.

José Julián Gregorio junto al río Tajo en Talavera de la Reina.

Gregorio ha asegurado que "la situación está controlada y monitorizada en todo momento por los equipos técnicos y de emergencias" y ha insistido en que "no hay motivo de alarma".

Además, ha expuesto que esta situación de aumento del caudal se produce en un contexto de borrascas continuas que han afectado a distintos ríos de la cuenca, como el río Henares, también en umbral naranja.

Para finalizar, el regidor ha pedido a la población que siga las recomendaciones oficiales y evite acercarse a las zonas ribereñas mientras se mantenga este nivel de caudal.

De hecho, los capítulos más peligrosos de crecidas que ha vivido Talavera de la Reina, como el que se llevó por delante el Puente Romano en marzo del año pasado, suelen corresponder con altos caudales en el Alberche, río que vierte su agua en el Tajo a la entrada de la ciudad y que recoge parte del deshielo de las cumbres de Gredos.

En este sentido, ahora mismo esta parte de la cuenca presenta una situación de normalidad, como marca el hecho de que el embalse de Cazalegas, muy próximo a esta desembocadura, se encuentre en niveles normales.

Once estaciones en nivel amarillo

El SAIH refleja que otras once estaciones de aforo se encuentran en nivel amarillo, es decir, atesoran caudales superiores a los habituales que pueden representar un peligro potencial para las actividades humanas que se realicen tanto en el cauce como en sus márgenes.

De ellas, cuatro se encuentran en la provincia de Guadalajara y siete en la de Toledo. Entre estas últimas, se encuentra el dispositivo que mide el paso del río Tajo por Toledo capital, situado en la Casa del Diamantista.