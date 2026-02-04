En aviso rojo por crecidas el río Henares en Guadalajara: alertan de posibles inundaciones de zonas habitadas

Las intensas lluvias a consecuencia del tren de borrascas que está azotando a Castilla-La Mancha en los últimos días están provocando una súbita subida de caudales de los ríos. En la tarde de este miércoles, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha subido a rojo el aviso en la estación de aforo AR12 del río Henares en Humanes (Guadalajara), debido a las lluvias asociadas a la borrasca Leonardo.

El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes, siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en la mañana de este miércoles, esta estación de aforo ya se encontraba en nivel naranja. Actualmente, en la cuenca del Tajo también hay avisos rojos en la AR17 en Mejorada-San Fernando (Madrid), la R174 Puente Titulcia (Madrid), la MC05 Tiétar en Valverde La Vera-Losar (Cáceres) y MC07 Alagón en Coria (Cáceres).

Asimismo, un total de 12 estaciones de aforo de la cuenca están en alerta naranja, por la presencia de caudales inusuales que crean una situación de peligro real en todas las actividades humanas que se producen en el cauce y sus márgenes, así como posibles inundaciones en zonas limítrofes con los cauces.

En Castilla-La Mancha, son cuatro: la AR25 del río Pusa en La Medica, la AR68 del Tajo en Tejar, la MC01 del Henares en Guadalajara y la R061 en Humanes.

Por último, en alerta amarilla la cuenca cuenta con 19 estaciones en total, de las que 10 están en Castilla-La Mancha. Entre estas se encuentra el dispositivo que mide el paso del río Tajo por Toledo capital, situado en la Casa del Diamantista.

Ante los altos niveles de acumulación de agua, son numerosas las presas que están desembalsando agua. Entre las gestionadas por la CHT, se encuentran las de Pálmaces (Guadalajara), Cazalegas (Toledo) y Rosarito (Toledo y Cáceres), entre otras. Además, entre las gestionadas por concesionarios en la cuenca del Tajo que se encuentran desembalsando significativamente se sitúa la de Azután.

Más lluvias

La borrasca Leonardo no tiene intención de dar tregua a la región en las próximas horas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias no remitirán en lo que queda de semana, ya que podría llegar un nuevo temporal a partir del sábado.

De esta forma, este jueves, la Aemet activará alertas amarillas por precipitaciones en las provincias de Albacete, Ciudad Real y Toledo.

Concretamente, en algunas comarcas de estas provincias podrían darse acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas.