Paco Núñez califica de "insuficiente" el plan de vivienda de Page y exige reformar la Ley del Suelo

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que el paquete de medidas aprobado por el Consejo de Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda es "claramente insuficiente". Y ha defendido la necesidad de abordar reformas estructurales como la modificación de la Ley del Suelo y de la normativa urbanística.

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2026 en el que se recoge una bajada de impuestos y desgravaciones que ayudarán a unas 13.000 personas a facilitarles el acceso a una vivienda.

Durante una comparecencia en la Plaza Mayor de Guadalajara junto a la alcaldesa de la capital, Ana Guarinos, Núñez ha asegurado que las iniciativas del Ejecutivo regional "apenas tendrán impacto real" y podrían beneficiar, según sus estimaciones, a entre 10.000 y 12.000 personas en toda la comunidad.

"Es un conjunto de medidas desordenadas y con mucha menos ambición que la propuesta integral que el PP presentó hace un año en las Cortes regionales y que fue rechazada por el PSOE", ha afirmado.

El 'popular' ha acusado al Gobierno de Page de no haber impulsado en 11 años "ninguna reforma de las leyes básicas que condicionan el acceso a la vivienda". "Nunca se ha hablado de modificar la Ley del Suelo, la ley de urbanismo o la normativa medioambiental. Eso obliga a los ayuntamientos que quieren generar suelo y vivienda a hacerlo con legislación del siglo pasado", ha lamentado.

Y ha puesto como ejemplo la actuación del Ayuntamiento de Guadalajara, que ha impulsado desde 2023 un total de 559 viviendas. Del total, 156 en régimen de alquiler asequible y 403 de protección oficial, gracias a la cesión de parcelas municipales y a recursos propios.

Críticas a Sergio Gutiérrez

Núñez también ha aprovechado para criticar al secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, tras el reto lanzado a los alcaldes del PP para que bajen impuestos en materia de vivienda.

Ha cargado contra el socialista por su papel como diputado nacional y por haber respaldado una Ley de Vivienda que "protege a los okupas frente a los propietarios".

Finalmente, ha apuntado al Gobierno de España por el incumplimiento de los anuncios de construcción masiva de vivienda pública, recordando que de las 180.000 viviendas prometidas "no se ha ejecutado ninguna".