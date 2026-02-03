Núñez denuncia el "infierno fiscal" de Page y exige derogar el canon del agua: "Castilla-La Mancha no puede más"

Núñez en la reunión sectorial sobre fiscalidad del PP de Castilla-La Mancha celebrada este martes en Toledo. Foto: PP CLM.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha asegurado que la región "no puede más" con las políticas fiscales del Gobierno de Emiliano García-Page, que están "empobreciendo a las familias, castigando a los ayuntamientos y frenando el desarrollo económico de la región".

Así lo ha indicado en la reunión sectorial sobre fiscalidad del PP de Castilla-La Mancha celebrada este martes en Toledo. Una cita en la que ha afirmado que no es una cuestión ideológica, sino de una realidad diaria de "infierno fiscal que sufren miles de familias, autónomos, agricultores, empresarios y municipios".

"Somos una tierra trabajadora, austera y responsable. Pero hoy somos también una de las comunidades autónomas más castigadas fiscalmente de España y una de las menos competitivas. Esto tiene un responsable claro, las políticas socialistas del PSOE de Page, alineadas con el sanchismo fiscal", ha afirmado.

Núñez ha recordado que el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2025 de la Tax Foundation y la Fundación para el Avance de la Libertad asegura que la región ocupa el puesto, es decir, que está en el 'top 5' de comunidades menos competitivas.

Según el 'popular', desde que gobierna el PSOE, la región presenta "algunos de los peores indicadores económicos del país, con la mayor inflación acumulada desde 2015, con un IPC del 28,7 por ciento y una subida de los alimentos superior al 49 %". A ello, suma que los salarios están "entre los más bajos de España, un 11,5 % por debajo de la media", y una renta per cápita más de 5.000 euros inferior a la media del país.

"Mientras otras comunidades autónomas bajan impuestos y crecen, en Castilla-La Mancha el PSOE no deflacta el IRPF, mantiene sucesiones y donaciones, sube impuestos propios y crea nuevos impuestos encubiertos. El resultado es claro, que los castellanomanchegos pagan más y viven peor", ha criticado.

Canon del agua

Durante su intervención ha señalado al canon del agua como "el símbolo perfecto de esta política fiscal injusta, erigido como un canon medioambiental, pero que es un impuestazo injusto, innecesario y puramente recaudatorio".

Para el 'popular', se trata de un nuevo tributo propio de la Junta "que paga todo el mundo, con una parte fija desproporcionada que puede representar hasta el 80 % del recibo, y que recaudan los ayuntamientos para que el dinero se lo quede el Gobierno regional".

"El PSOE se burla de los ciudadanos cuando dice que es solo 'un café al mes'. Una familia pagará entre 30 y 40 euros más al año, también las familias con menos recursos, porque la cuota fija no perdona", ha lamentado.

Asimismo, ha alertado del "grave perjuicio" que el canon del agua supone para los ayuntamientos, ya que "pagan el canon por su consumo, asumen pérdidas de red, impagos, costes de recaudación y, a cambio, solo reciben un 25 % de lo recaudado".

Reunión sectorial sobre fiscalidad del PP de Castilla-La Mancha celebrada este martes en Toledo. Foto: PP CLM.

Al respecto, ha puesto ejemplos concretos. "Albacete ha recaudado 4 millones de euros, Fuensalida, más de 200.000 euros, Illescas 775.000 euros, Tomelloso más de 900.000 euros, Almansa 400.000 euros, Puertollano un millón de euros, Azuqueca de Henares más de 700.000 euros, Seseña cerca de 500.000 euros, Tarancón 700.000 euros, Valdepeñas más de 700.000 euros, Hellín 600.000 euros, Mora más de 200.000 euros, Talavera de la Reina más de 1,3 millones de euros y Toledo más de 2,2 millones de euros", ha detallado.

Comunidades del PP

Frente al modelo de Castilla-La Mancha, Núñez ha reivindicado el "contraste" con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Andalucía o Extremadura. "Son regiones donde se bajan impuestos, se atrae inversión, se crea empleo y se recauda más", ha indicado.

Por ello, ha afirmado que el PP regional propone para Castilla-La Mancha deflactar el IRPF, bajar los impuestos de transmisiones y actos jurídicos documentados, bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones, eliminar impuestos propios innecesarios y derogar el canon del agua.

"El canon del agua no es un hecho aislado, es la prueba definitiva de un modelo socialista agotado que castiga al que trabaja, ahoga a los ayuntamientos, expulsa empresas y empobrece a las familias. Con políticas socialistas, Castilla-La Mancha no va a ningún sitio", ha sentenciado.