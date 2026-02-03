Castilla-La Mancha movilizará 1.300 millones en investigación hasta 2028 con la nueva edición del proyecto Princet

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado este martes la segunda edición del Plan Regional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación (Princet), con horizonte 2028. Movilizará 1.304 millones de euros para impulsar la investigación, la innovación empresarial y la formación del talento científico en la región.

El presidente regional, Emiliano García-Page, ha destacado que el plan permitirá incrementar en un 50 % la inversión regional en I+D+i y aumentar en un 10 % el número de investigadores, además de fomentar la participación femenina en la investigación hasta un 15 % y elevar un 6 % el número de estudiantes de doctorado.

"Tenemos plan, tenemos estrategia, y queremos que los objetivos se cumplan, incluso por exceso, porque merece la pena invertir en investigación para impulsar el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha, ha afirmado Page durante la presentación del Princet, acto en el que ha estado acompañado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor.

Presentación del Plan Regional de Investigación Científica (PRINCET) 2025-2028. JCCM

El plan cuenta con una dotación de más de 1.300 millones de euros, un incremento de 200 millones respecto al anterior Princet (2021-2024).

Estructura del programa

De esta cantidad, la Junta aportará 220 millones, la inversión privada superará los 680 millones y la Enseñanza Superior casi 400 millones. Según Pastor, esta segunda edición busca "aplicar coherencia, ordenar las políticas de investigación e innovación y generar un mayor impacto socioeconómico en la región".

El Princet se articula en tres grandes líneas estratégicas y trece programas, que incluyen consolidación del sistema de I+D+i, impulso del talento científico y apoyo a la innovación empresarial.

Entre los programas destacan proyectos colaborativos, transferencia de conocimiento, digitalización, internacionalización, formación, emprendimiento y sostenibilidad.

El plan contempla objetivos ambiciosos, como aumentar en un 30 % la inversión de las empresas en I+D, elevar un 70 % las actuaciones en zonas despobladas, incrementar en un 15 % las publicaciones científicas de alto impacto y mejorar la participación empresarial en innovación en un 12 %.

Además, se prevé movilizar 10 millones de euros en ayudas para más de 120 proyectos de investigación que beneficiarán a mil investigadores y 1,3 millones de euros adicionales para centros tecnológicos.

García-Page ha subrayado la importancia de retener y atraer talento en la región. "La mejor manera de retener talento es que los investigadores puedan desarrollar su trabajo aquí; si no, tendrán que irse fuera", ha afirmado.

Además, ha recalcado que estas políticas están consensuadas con universidades, sindicatos y patronal, con el objetivo de mantenerse "al margen de que dé o no votos".

El presidente autonómico también ha destacado la consolidación de Castilla-La Mancha como región en crecimiento ya que "estamos aumentando notablemente la población activa y los indicadores de empleo, y se están dando resultados positivos incluso en las zonas afectadas por la despoblación".