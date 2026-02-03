Castilla-La Mancha cierra enero con 10.838 parados menos que hace un año pese al habitual repunte del final de la Navidad

Castilla-La Mancha ha cerrado enero con 10.838 personas menos en las listas del paro que hace un año (-8,31 %). Unos datos positivos de carácter interanual que se producen pese a que el último mes ha mostrado su comportamiento habitual con un repunte de 2.715 desempleados (2,32 %) por el fin de la temporada navideña.

Así consta en los datos de paro y afiliación publicados este martes por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social en los que figura que Castilla-La Mancha ha cerrado el mes de enero con un total de 119.523 parados.

A nivel nacional, la dinámica ha sido parecida con un aumento de 30.392 personas en relación con el mes anterior, hasta las 2.439.062 personas, aunque en términos interanuales el descenso ha sido de 160.381 personas.

Se trata de la cifra más baja de parados para un mes de enero en Castilla-La Mancha desde la registrada en 2008.

Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, el aumento mensual de parados en Castilla-La Mancha se ha traducido en un descenso de 12.505 cotizantes (-1,54 %) hasta los 797.800. Pese a todo, la región tiene 19.545 afiliados más en términos interanuales.

Datos por sectores

Por sectores, el mayor repunte se ha producido en los Servicios con 2.753 parados más (3,28 %), sector que suma parados junto a los 101 de la Agricultura (2,15 %) y los 9 de Industria (0,09 %). Mientras, en Construcción el paro bajó en 125 personas (-1,59 %), mientras el colectivo de Sin empleo anterior también se redujo en 23 personas (-0,23 %).

De esta manera, el sector que más desempleados refleja en la región es Servicios (86.751), seguido de Industria (10.320), Sin empleo anterior (9.920), Construcción (7.739) y Agricultura (4.793).

En cuanto a la distribución sexos, de los 119.523 desempleados registrados en enero en la región, 77.966 son mujeres, lo que suponen un aumento de 923 (1,2 %) en términos mensuales. Mientras, la cifra total de hombres en paro es de 41.557, 808 más que en diciembre (+2 %).

Si nos fijamos en los menores de 25 años, en enero el paro ha bajado en 390 desempleados (-4 %), mientras que entre las personas mayores de 25 años ha repuntado en 2.121 desempleados (1,96 %).

Todas las provincias de Castilla-La Mancha han sumado integrantes a las listas del paro en enero. Toledo lidera las subidas con 971 nuevos desempleados por delante de Ciudad Real (660), Albacete (447), Guadalajara (385) y Cuenca (252).

Por último, si nos fijamos en los contratos, Castilla-La Mancha ha cerrado enero con 44.124 relaciones laborales nuevas, una cifra que supone un 6,6% menos que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 17.966 fueron contratos indefinidos (un 4 % menos interanual) y 26.158, temporales (un 8,3 % menos que hace un año).

De estos nuevos contratos, el 59,28 % fueron temporales y un 40,72%, indefinidos.