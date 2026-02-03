Castilla-La Mancha crea grupo de trabajo para vigilar las crecidas que puedan surgir por el tren de borrascas

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha un grupo de trabajo para realizar un seguimiento de la "situación meteorológica" tras el paso de las últimas borrascas, con especial atención a las posibles crecidas que puedan generarse los cauces de los ríos y al estado de los embalses de la región.

Así lo ha anunciado este martes el presidente autonómico, Emiliano García-Page, durante su intervención en la presentación del Plan Regional de Investigación Científica de Castilla-La Mancha (Princet), donde ha reconocido que el Ejecutivo regional se mantiene "muy alerta" ante la evolución de la climatología en las próximas horas y días.

García-Page ha admitido que existe "algo de preocupación, sobre todo en los cauces", y aunque ha recordado que estos son competencia de las confederaciones hidrográficas, ha asegurado que el Gobierno regional reaccionará "en la medida que pueda ayudar" si la situación lo requiere.

Emiliano García-Page durante su intervención en la presentación del Plan Regional de Investigación Científica (PRINCET) 2025-2028. JCCM

En este sentido, ha indicado que el grupo de trabajo se coordinará con la Dirección General de Protección Ciudadana para estar atentos a cualquier incidencia derivada de las lluvias continuadas.

Seguimiento cercano

"El primer deber de un Gobierno es atender las emergencias", ha subrayado el presidente regional, quien ha insistido en que el Ejecutivo autonómico seguirá de cerca todos los avances climatológicos que se produzcan.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha señalado que en Castilla-La Mancha se está llevando a cabo "un seguimiento minucioso" de la situación de los embalses tras las precipitaciones registradas en los últimos días, por si fuera necesario activar el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones (Pricam).

El consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en rueda de prensa. JCCM

A preguntas de los periodistas, Ruiz Molina ha explicado que el Gobierno regional analiza tanto el volumen de agua embalsada como las previsiones de desembalse de las confederaciones hidrográficas.

En el caso de que estos organismos remitan datos que aconsejen medidas adicionales y el Ejecutivo autonómico lo considere oportuno, se procedería a la activación del Pricam.

"Estamos haciendo un seguimiento pormenorizado de la situación y, si consideramos necesario activar el plan, lo activaríamos", ha concluido el consejero.