Castilla-La Mancha calcula que su bajada de impuestos en materia de vivienda afectará a 13.000 contribuyentes

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes el proyecto de Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2026 en el que se recoge una bajada de impuestos y desgravaciones que ayudarán a unas 13.000 personas a facilitarles el acceso a una vivienda.

Así lo ha estimado el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha calculado que este paquete de medidas tendrá un coste aproximado de 8 millones de euros para el erario público.

Ruiz Molina ha incidido en que este proyecto de ley, cuyo nombre exacto es Ley de Medidas Administrativas y Tributarias 2026, será elevado "de manera inmediata" a las Cortes regionales para iniciar su tramitación parlamentaria.

El consejero ha detallado que el proyecto de ley se divide en tres grandes áreas. La primera tiene que ver con todas las nuevas medidas tributarias, especialmente las que tienen que ver con la adquisición de vivienda y que, como avanzó el pasado viernes el presidente regional, Emiliano García-Page, incluye la reducción del 40 % del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en la adquisición de la primera vivienda habitual, al pasar del 5 al 3 %; unarebaja del 50 % en el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que se situará en el 0,25 % y una nueva deducción del 15 % en el IRPF por las aportaciones a cuentas de entidades de crédito destinadas a la compra de vivienda.

En este último punto, ha asegurado que la deducción está limitada a un máximo de 20.000 euros, por lo que "la deducción máxima a la que se podría acoger el contribuyente sería de 3.000 euros".

Todas estas medidas estarán dirigidas a jóvenes menores de 36 años que vayan a adquirir su primera vivienda habitual, familias numerosas, monoparentales y personas con discapacidad.

En este sentido, el consejero ha señalado que, para favorecer la aplicación de estas deducciones, se eleva en un tercio el límite sobre el valor de la vivienda, que pasa de 180.000 a 240.000 euros. Estas medidas fiscales se complementan con modificaciones en materia de vivienda para facilitar la concesión por parte de la Junta de "préstamos a tipo cero" destinados a cubrir la parte no financiada por las entidades bancarias en la compra de la primera vivienda habitual por jóvenes.

Otras medidas financieras

Durante su intervención, Ruiz Molina también ha explicado otra serie de medidas tributarias que el proyecto de ley incorpora. Entre ellas, una nueva deducción en la cuota íntegra autonómica del IRPF del 30% por los gastos derivados de controles veterinarios y vacunación de perros de asistencia, con un máximo de 100 euros por contribuyente, atendiendo a la demanda de entidades como la ONCE.

En materia de tasas, se establece la exención del pago de la tasa por inspección técnica para los vehículos adscritos a licencias de autotaxi, con el objetivo de "fortalecer el sector para que puedan responder con eficacia, calidad y competitividad a los nuevos retos que se enfrentan"; y se suprimen las tasas del Programa Acredita, para evitar que la obtención de acreditaciones o certificados profesionales suponga un coste económico añadido para el acceso o la promoción en el mercado laboral.

En relación con el canon del agua, el consejero ha explicado que se introducen nuevas bonificaciones para el uso doméstico, entre ellas una bonificación del 100% para personas que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%; y del 50% para personas en situación de riesgo de exclusión social.

Además, se agiliza el trámite para acceder a la bonificación de la cuota para familias numerosas, que será efectiva desde el recibo siguiente a su solicitud. Asimismo, se incluyen en las reducciones de cuota para los contadores colectivos de centros con plazas de residencias educativas o sociosanitarias, y se aprueba una exención temporal para los ayuntamientos hasta marzo de 2028 para el pago del canon, por las pérdidas de agua derivadas de fugas en sus redes municipales.

Simplificación y mejora de la gestión pública

El segundo gran bloque que recoge el proyecto de ley tiene que ver con la simplificación administrativa. A este respecto, Ruiz Molina ha desgranado que introduce medidas para modificar diferentes leyes autonómicas para, por ejemplo, de "sustituir autorizaciones por declaraciones responsables, eliminar trámites innecesarios y ampliar los supuestos de silencio positivo".

Estas modificaciones afectan a la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística; la Ley 9/1990 de Carreteras y Caminos; la Ley 14/2002 de Ordenación y Fomento de la Artesanía; la Ley 14/2005 de Ordenación del Transporte de personas por carretera; y la Ley 14/2010 de Servicios Sociales.

El tercer y último bloque es el que engloba las medidas sobre recursos humanos. Aquí, el proyecto incorpora medidas que afectan al Sescam, como la reducción de plazos en los procesos selectivos; la regulación de los requisitos de acceso a plazas vinculadas a unidades docentes acreditadas y la provisión de Jefaturas de carácter asistencial.

Además, entre otras disposiciones, el consejero ha destacado también la creación del Fondo de Apoyo a la Lucha contra la Despoblación, financiado con recursos procedentes del canon eólico y del canon de participación urbanística, y cuyo importe se concretará en las leyes anuales de presupuestos.