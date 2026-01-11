CCOO presentará "en un par de meses" una propuesta para blindar los servicios públicos de Castilla-La Mancha

CCOO Castilla-La Mancha presentará en los próximos meses una propuesta de acuerdo para blindar los servicios públicos en la comunidad, una iniciativa para la que espera contar "con el refrendo de los agentes sociales y las administraciones".

Así lo ha anunciado el secretario general del sindicato, Javier Ortega, en una entrevista con la agencia de noticias Europa Press, en la que ha asegurado que se trata de "una de las propuestas potentes de la actual dirección en el proceso congresual concluido el pasado mes de mayo".

"En el momento en que esté configurada, aproximadamente dentro de un par de meses, lo compartiremos con los agentes sociales y las administraciones. Será, principalmente, con el Gobierno regional y con otras administraciones provinciales que también tienen una implicación importante en el ámbito de los servicios públicos", ha indicado.

Ortega ha puesto en valor un acuerdo de estas características, ya que "la naturaleza de una comunidad está vinculada de manera indisoluble a los servicios públicos que puede prestar para su gente".

"No es un acuerdo político o ideológico, sino algo necesario para garantizar que las personas que vivamos en Castilla-La Mancha, las personas trabajadoras, la gente más vulnerable, tengan un acceso a los servicios públicos en las mismas condiciones, en los mismos sitios y en las coyunturas diferentes", ha explicado.

Estatuto de Autonomía

Por otro lado, Ortega ha realizado una valoración positiva del proyecto de Estatuto de Autonomía, que "da un paso muy importante en el reconocimiento del peso y el blindaje de los mismos".

No obstante, ha reconocido que "se ha relajado un poco el trámite parlamentario", aunque confía en su inminente aprobación.

Pese a todo ello, ha apuntado a algunas cuestiones pendientes, como "la recuperación de la carrera profesional sanitaria".

Asimismo, ha indicado la necesidad de "hacer un esfuerzo inversor" de gran envergadura ya que "Castilla-La Mancha parte de un déficit histórico territorial".