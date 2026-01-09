El Gobierno regional presenta la licitación del IV Plan de Carreteras regional con el objetivo de modernizar la red

Nacho Hernando Inauguración, en Anchuras (Ciudad Real), de las obras de refuerzo del pavimento de la carretera CM-4106. JCCM

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha sacado a licitación la redacción del IV Plan de Carreteras regional, un documento estratégico que marcará la planificación viaria de la Comunidad Autónoma en los próximos años.

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha animado a concurrir "a todas las empresas" interesadas y ha subrayado la necesidad de una amplia participación ciudadana y municipal en su elaboración.

Hernando ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de la remodelación de la carretera CM-4106, entre Anchuras (Ciudad Real) y el límite provincial con Badajoz, un acto al que también han asistido el presidente regional, Emiliano García-Page; el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, José Manuel Caballero; y el alcalde de Anchuras, Santiago Martín.

Inauguración, en Anchuras (Ciudad Real), de las obras de refuerzo del pavimento de la carretera CM-4106. JCCM

El titular de Fomento ha explicado que el nuevo Plan de Carreteras debe construirse desde el consenso y el diálogo con el territorio. "Es fundamental que haya una enorme participación ciudadana y de los municipios", ha señalado, remarcando que el objetivo es dar respuesta a las necesidades reales de movilidad y cohesión territorial de Castilla-La Mancha.

Inversiones en la red

La licitación del IV Plan de Carreteras se produce en un contexto de inversiones en la red viaria regional, como la actuación en la CM-4106, que ha contado con una inversión de casi 1,6 millones de euros en la mejora de un tramo de 16,4 kilómetros, con un plazo de ejecución de dos meses.

Esta carretera conecta un enclave singular como Anchuras, una localidad de entre 260 y 270 habitantes, con la provincia de Badajoz.

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, ha destacado que esta actuación supone el cumplimiento de un compromiso electoral y ha defendido que refleja la apuesta del Gobierno regional por la igualdad de oportunidades, independientemente del lugar de residencia.

"Estamos hablando de invertir casi dos millones de euros en una población pequeña y alejada de los grandes núcleos, para garantizar derechos y servicios", ha subrayado.

Además de esta actuación, el Ejecutivo autonómico ha llevado a cabo obras de mejora en las carreteras CM-403 y CM-4017, con una inversión cercana a los 190.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses y medio.

Estas vías registran una intensidad media diaria de 756 vehículos, de los que un 23,4 % son vehículos pesados. La intervención ha incluido también la remodelación del acceso a una estación de servicio y a una parada de autobús.