El 06703, primer premio del Sorteo del Niño, sonríe a Castilla-La Mancha y cae en las cinco provincias

Curiosidades del sorteo del Niño: los valencianos son de los que más gastan y el cero el que más toca

El primer premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026 ha regado las cinco provincias de Castilla-La Mancha. El número 06703 dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo, se ha vendido tanto en las grandes capitales como en pequeños municipios.

La suerte castellanomanchega se ha concentrado especialmente en la provincia de Albacete. Ese 06703 agraciado se ha vendido en la administración de la calle Alcalde Conanga, en el centro comercial Imaginalia y en la avenida de la Ilustración, todas de la capital cuchillería.

También han resultado agraciadas las localidades albaceteñas Madrigueras (Alcalde Luis Fuentes, 11), San Pedro (calle Mayor, 21) y Tobarra (Paseo Príncipe de Asturias, 11).

Ciudad Real también se ha sumado a la fiesta del Niño. En Moral de Calatrava, la administración situada en la calle Ramón y Cajal, 7, ha repartido parte de ese primer premio.

Por su parte, este Sorteo del Niño ha dejado otro "pellizco" en la administración de la calle Hermanos Becerril de Cuenca ciudad y en Motilla del Palancar, en los puntos de venta de la calle Ermita, 1 L-5, y de la avenida Riato, 68.

​El primer premio también ha sonreído a Guadalajara y Sigüenza. En la capital, ha sido el despacho receptor de la calle Santa Teresa de Jesús, 2, mientras que en Sigüenza lo ha hecho la administración de la calle Cardenal Mendoza.

Toledo ha cerrado este círculo de la fortuna para Castilla-La Mancha con décimos premiados en Seseña, la administración de la calle Ancha y en el municipio ribereño del Tajo de Puente del Arzobispo.

Detalles del sorteo

Un año más, el Sorteo Extraordinario del Niño reparte ilusión en pleno Día de Reyes, 6 de enero, y mucho dinero en premios, hasta 770 millones de euros. La segunda cita más esperada del calendario de Loterías y Apuestas del Estado, solo por detrás del Sorteo de Navidad, cumple 85 años como sorteo "oficial" este 2026, aunque su origen se remonta al siglo XIX.

Dentro de la emisión de esta edición que alcanza los 1.100 millones de euros, cada décimo opta a tres grandes premios:

200.000 euros para el primer premio.

75.000 euros para el segundo premio.

25.000 euros para el tercer premio.

A estos se suman cientos de premios secundarios, terminaciones, aproximaciones y reintegros que aumentan las posibilidades de llevarse "un pellizquito". De hecho, el sorteo del Niño ofrece más probabilidad de premio que el de Navidad pese a que los importes sean más modestos.

Hacienda y los premios

Los premios más altos están sujetos a impuestos, tanto el primero como el segundo superan la barrera mínima exenta de 40.000 euros establecida por Hacienda. Esto significa que los agraciados con el primer premio recibirán no 200.000 sino 168.000 euros por cada décimo tras aplicarse una retención del 20 %.

Castilla-La Mancha mantiene viva su relación con la suerte en el Niño con un gasto medio de 21,56 euros por habitante, cifra superior a la media nacional. Además, el primer premio ha sonreído a los castellanomanchegos en múltiples ocasiones cayendo en todas las provincias y en diferentes años — los más recientes, 2024 y 2020.

Muchos ven este sorteo como la última oportunidad de recuperar lo invertido en el Sorteo de Navidad o empezar el 2026 con un "colchoncito" y algo de fortuna.