Castilla-La Mancha eleva a 18,2 millones las ayudas para residencias, centros de día y envejecimiento activo

La convocatoria de 2026 de subvenciones dirigidas a entidades locales de Castilla-La Mancha para el mantenimiento de plazas en residencias y centros de día, y para el desarrollo de programas y proyectos que promuevan la autonomía personal y el envejecimiento activo dispondrá de casi 18,2 millones de euros en ayudas, lo que supone un aumento de 932.000 euros respecto al año anterior.

Se trata de subvenciones dirigidas a entidades de ámbito territorial inferior al municipio, municipios, mancomunidades y agrupaciones municipales de la región. Son una línea de apoyo con impacto directo en los servicios sociales de proximidad porque permiten que las personas mayores puedan permanecer en su entorno, "con calidad de vida y todos los cuidados necesarios", ha subrayado la consejera portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla.

La convocatoria consiste, además, en dos líneas de ayuda. La primera tiene por objeto subvencionar el mantenimiento de plazas en residencias y centros de día y tiene un importe asignado de 12 millones de euros y, en cuanto a la segunda línea, que cuenta con una dotación de 6,2 millones de euros, está destinada al desarrollo de programas relacionados con el envejecimiento activo y de promoción de la autonomía personal realizados en viviendas, apartamentos y centros de mayores.

El total de mayores beneficiarios asciende a unas 1.600 personas, tanto en atención residencial como en centros de día. Asimismo, van a recibir estas subvenciones 64 centros de mayores y alrededor de 108 programas municipales. Padilla ha insistido en que "apostar por los servicios sociales en el medio rural significa, ante todo, cuidar de las personas allí donde han construido su vida".

Esta convocatoria se traduce, por tanto, en recursos "que cuidan a nuestra gente, a la vez que fijan población en los pueblos", ha incidido Padilla, a la vez que ha recalcado que ninguna persona mayor en Castilla-La Mancha se debe sentir sola o desatendida por el simple hecho de vivir en un municipio pequeño.

En este sentido, ha destacado la importancia de la inversión en bienestar social desde el ámbito local, puesto que el "mejor antídoto" contra la despoblación es la "tranquilidad y la certeza de saber que hay una red pública que sostiene, cuida y acompaña, independientemente del código postal".