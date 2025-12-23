La urbanización que lleva casi dos décadas parada en Hellín: la empresa de Las Higuericas apremia al Ayuntamiento

La empresa Inversión Río Mundo ha apremiado al Ayuntamiento de Hellín (Albacete) a celebrar un encuentro para desencallar la construcción de la urbanización Las Higuericas, una promoción en la que la mercantil ha realizado una fuerte inversión y donde dispone de más de un centenar y medio de viviendas.

Además, la propietaria de buena parte de los terrenos del paraje, incluido el sector 1 del desarrollo, ha recordado que pidió a la Administración municipal "mantener una reunión a nivel técnico" el pasado mes de octubre para abordar la tramitación del proyecto. Sin embargo, la cita aún no se ha producido.

El alcalde de Hellín, Manuel Serena (PP), ha señalado que las ausencias de sus puestos de trabajo —por diferentes motivos— del arquitecto y el secretario municipal han impedido el encuentro. No obstante, el regidor ha asegurado que "la empresa tiene razón" y que los representantes de la corporación privada "tienen que reunirse con los técnicos competentes".

En todo caso, desde la sociedad que impulsa esta obra residencial recuerdan que "llevan ya dos años negociando" sin que se hayan producido avances. Según Inversión Río Mundo, "el plan de ejecución que estaba previsto se presentó en abril para que se empezara". Sin embargo, a partir de esa fecha "empezaron a darles largas"; ya en los últimos meses "nadie les coge el teléfono".

La iniciativa residencial aspira a que el Consistorio les haga "caso" y que las intenciones municipales se concreten en "hechos". El alcalde ha confirmado que "ha habido dos meses en los que no ha habido ningún avance ni contestación", un escenario que ha desencadenado la falta prolongada de dos técnicos.

El Ayuntamiento confía en disponer de ambos funcionarios a lo largo del próximo mes de enero. Cuando se produzcan las incorporaciones "se retomarán las reuniones técnicas", ha anunciado. Serena ha insistido en que el futuro de Las Higuericas "es un tema más técnico que político", aunque desearía "que se activara, porque ahora es una brecha que queda en el territorio".

Para ello, "hay que resolver expedientes administrativos y urbanísticos, y por eso las reuniones técnicas son necesarias", ha aseverado el alcalde. En cualquier caso, se trata de "una urbanización que nosotros queremos activar", ha subrayado Serena.

Desde la empresa se han comprometido a contratar mano de obra local. Incluso, han sugerido la cesión de algunas viviendas al Ayuntamiento "para personas en riesgo de exclusión o en situación vulnerable".

"Hay voluntad, por supuesto, pero tiene que resolverse bien: los temas urbanísticos que los traten los técnicos y cuando los técnicos digan cómo se puede resolver yo, como alcalde, me meteré en lo que haga falta: pero con informes técnicos de Secretaría, Intervención y Urbanismo", ha puntualizado Serena.

A la espera de soluciones

La gran recesión de 2008 truncó un proyecto que se ha retomado años después. Sin embargo, la colonia de chalés unifamiliares sufre un estado de abandono cuya reparación "costará una fortuna", han explicado desde la empresa. Los promotores prevén un gasto medio extra de entre 40.000 y 100.000 euros por vivienda.

El vandalismo ha deteriorado los espacios comunes, también el interior de las casas. "Ha desaparecido todo lo de valor", han lamentado, desde las tapas de alcantarilla hasta el cableado. Además, han advertido su temor por una "posible ocupación".