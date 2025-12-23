Núñez se acuerda en su felicitación de Navidad de los castellanomanchegos que "no pueden encender la calefacción"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha advertido del "momento complejo" que viven la región y el conjunto de España, una situación por la que "muchos ciudadanos sienten inquietud, desconfianza e incluso desencanto". La descripción realizada por el líder de la oposición regional durante su discurso de Navidad también ha incluido una mención para aquellos vecinos que "viven al borde de la pobreza sin poder encender la calefacción o sin dar a sus hijos la vida que se merecen".

Además de la "crisis institucional" que ha denunciado Núñez, el PP regional también ha reseñado la existencia de otra crisis de valores "más profunda, menos visible, pero igual de preocupante". Según Núñez, "algo se rompe" en la vida pública "cuando se normaliza la mentira, cuando se justifica todo para que el que es de tu partido siga a toda costa", una alusión velada a los diferentes escándalos que sacuden al PSOE y al Gobierno de España.

Como ejemplo, ha referido la lucha por la igualdad, un objetivo que compromete al conjunto de la sociedad. "De nada vale hacer grandes discursos y ponerse detrás de una pancarta si no denunciamos al que no respeta a una mujer, aunque sea de nuestro partido", ha añadido en una referencia implícita a José Luis Ábalos o Paco Salazar.

Desde el PP regional han prescrito "el respeto a la ley, la separación de poderes, unas instituciones sólidas y creíbles y una ética pública basada en la verdad" como argumentos para evitar un deterioro mayor. Núñez ha citado a "la responsabilidad y el servicio" como pilares "imprescindibles" para el buen ejercicio de la política.

Asimismo, el aspirante al Gobierno autonómico ha lamentado el deterioro de "las reglas del juego democrático", un riesgo que se materializa cuando "se estiran, se fuerzan o se interpretan según conviene". La ruptura del marco de convivencia política daña, según el responsable de los populares, "el vínculo cívico, la cohesión social".

Desde el principal partido de la oposición en Castilla-La Mancha han insistido en que "la democracia no muere de golpe, pero se vacía por dentro". Para evitar el desgaste denunciado, el PP ha convocado a la sociedad. "Que no nos falte la esperanza, ni la verdad, ni el coraje para defender lo que merece la pena", ha aseverado Núñez en el vídeo.

El líder regional del PP ha definido a Castilla-La Mancha como "corazón de España" y ha asegurado que "necesita sentirse reconocida, escuchada y representada con honestidad".

De Belén a la dignidad del hombre

En clave navideña, Núñez ha dicho que "el mensaje que nace en Belén forma parte de la razón de ser de nuestra civilización" y ha defendido al "humanismo cristiano" como transmisor de una filosofía que se nutre de las ideas de "la dignidad inviolable de cada persona, la prioridad del ser humano frente al poder, la compasión con el débil, la justicia, el perdón, la verdad y la responsabilidad".

Del mismo modo, ha saludado a los enfermos de la región con el "deseo de esperanza" de una pronta recuperación. También ha enviado "un recuerdo muy especial" a quienes han perdido a un ser querido durante este año.