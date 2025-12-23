Novedades para los usuarios de Avant en Toledo, Ciudad Real y Puertollano: Puente anuncia descuentos de hasta el 72 %

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este martes un nuevo sistema de descuentos en los trenes Avant, la alta velocidad de media distancia, pensado para los usuarios recurrentes.

Una medida con especial impacto en Castilla-La Mancha, donde ciudades como Toledo, Ciudad Real o Puertollano están conectadas por Avant con Madrid y son utilizadas por cientos de trabajadores que se desplazan cada día a la capital para trabajar.

Puente ha explicado estas novedades durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que el Gobierno ha aprobado un real decreto ley para prorrogar los descuentos al transporte público vigentes y poner en marcha nuevos títulos más flexibles.

Adiós los actuales títulos

Según ha detallado el ministro, "las nuevas tarifas van a sustituir a los títulos multiviaje", que desaparecen para dar paso a un sistema más adaptado a los hábitos reales de los viajeros frecuentes.

Como alternativa, una de las novedades es un abono de 10 viajes válido durante 30 días, con un descuento del 50 por ciento en los servicios Avant, que sustituye a los bonos existentes hasta ahora.

Además, la principal innovación es el nuevo abono denominado 'Pase día', diseñado para pagar en función del número de viajes realizados. "Cuantos más viajes, más descuento vas a tener", ha señalado Puente, al explicar que el sistema parte de un mínimo de 20 viajes por trimestre o de 10 viajes en un periodo de 45 días.

Sin desembolso previo

Una de las claves de este nuevo modelo es que no exige un desembolso previo. El usuario paga cada billete que adquiere y el descuento se va incrementando automáticamente. "Empezará con un 45 % en el primer viaje y podrá llegar hasta un 72 % en función del número total de viajes", ha precisado el ministro.

El abono tendrá carácter trimestral y solo será necesario dar de alta una tarjeta de crédito, en la que se irán cargando los viajes con descuentos crecientes. Según Puente, esta fórmula aporta "comodidad, flexibilidad y tarifas mucho más competitivas" y evita la pérdida de viajes que se producía con los bonos de 30 días.

Otra novedad relevante es que este abono 'Pase Vía' no estará vinculado a un trayecto concreto. "Se podrá utilizar indistintamente en todos los trayectos de los trenes Avant y todos los viajes computarán", lo que beneficia especialmente a los usuarios que combinan distintos recorridos.

Cercanías

En la misma comparecencia, Puente ha anunciado también descuentos en los servicios de Cercanías, utilizados a diario por miles de personas del Corredor del Henares y la provincia de Guadalajara.

En este caso, se aplicará un descuento del 40 % a partir del quinto viaje mediante el sistema Cronos, es decir, pagando directamente con tarjeta bancaria en los tornos y validadores, sin necesidad de disponer de un abono físico.

"A partir del quinto viaje ya se aplica el descuento y, cuando se alcanzan los 10 viajes, se paga el mismo precio que con el abono físico de 10", ha explicado.

El ministro ha defendido el impacto social de estas medidas y ha recordado que el ahorro anual puede llegar hasta los 5.000 euros para un usuario habitual de los trenes Avant.