Tolón, ministra de Educación: el ascenso de la mujer más leal a Sánchez en el PSOE de Castilla-La Mancha y azote de Page

El nombramiento de Milagros Tolón (Toledo, 1968) como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes lleva al Consejo de Ministros a una política de largo recorrido en la gestión de los diferentes niveles de la administración. La trayectoria política de la hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha ha estado marcada por su fidelidad al PSOE, partido al que está afiliada desde 1989, y la cercanía a la figura de Pedro Sánchez.

Alcaldesa de la cabecera regional durante dos legislaturas, desde 2015 a 2023, inició su carrera en primera línea como edil del área económica en el Ayuntamiento de Toledo en 2007. El regidor de la ciudad imperial con el que se adentró en las responsabilidades institucionales fue Emiliano García-Page, más tarde presidente del Ejecutivo autonómico y habitual azote de Sánchez. Entre 2011 y 2015 fue diputada regional.

La elección de Tolón se concibe como una apuesta política del jefe de Gobierno. Para reforzar a un Ejecutivo constreñido por la parálisis legislativa, el presidente ha optado por una de sus fieles para ocupar la cartera que ha dejado vacante Pilar Alegría, candidata socialista en Aragón. En clave interna, se ha servido de una mujer leal que desde su regreso a la secretaría general ha integrado distintas estructuras en Ferraz: hace pocas semanas, Tolón compartió en redes sociales una foto en la finca de Quintos de Mora, sita en los Montes de Toledo y propiedad del Estado, refugio ocasional del presidente.

Aunque Tolón ejerció como profesora de Geografía e Historia en su ciudad natal, una labor próxima a la cartera encomendada, su designación no se plantea desde una óptica técnica: la toledana encarna una voz contraria a Page en uno de los feudos donde menos ha arraigado el sanchismo.

Además, la inclusión de otra mujer procedente de Castilla-La Mancha en el Gobierno de la nación, un honor que ya disfruta Isabel Rodríguez, exalcaldesa de Puertollano (Ciudad Real) y actual titular de Vivienda, se proyecta como un contrapeso al líder autonómico.

A través de ambas, Sánchez sugiere dos vías de futuro más allá de la que encarna el único presidente regional socialista con mayoría absoluta. Una posible derrota de Page en las autonómicas de 2027 abriría el paso a una renovación en el PSOE de Castilla-La Mancha.

Resulta imposible disociar el nombramiento de Tolón de la relación entre Sánchez y el más díscolo de sus barones. La tensión entre las administraciones central y regional se ha reflejado en diferentes choques y acusaciones. Algunos de los más recientes han versado sobre las declaraciones de la consejera de Igualdad, Sara Simón, respecto a las primarias de 2017 que ganó Sánchez, una acusación contra la que arremetió Tolón. Entretanto, desde el Gobierno regional se ha lamentado la connivencia de una representante de la Ejecutiva Federal con nombres como los José Luis Ábalos o Paco Salazar.

Por otra parte, hace algunos meses Page deslizó en una intervención en las Cortes de Castilla-La Mancha un supuesto caso de espionaje contra él mismo y su entorno por parte de uno de los subdelegados del Gobierno en la región, un organismo coordinado por Tolón.

Más allá de un eventual salto a la arena regional, la proyección que brinda la pertenencia al Gobierno de España supone un trampolín del que Tolón podría servirse para recuperar la alcaldía de Toledo, un cargo que no pudo revalidar en las elecciones de 2023 pese a ser la lista más votada. Carlos Velázquez, del PP, es el actual regidor con el apoyo de cuatro ediles de Vox.

A Tolón le caracteriza un perfil apasionado y muy comunicativo. Bajo su mandato, la Delegación del Gobierno en la región desarrolló una actividad mucho más intensa que durante anteriores etapas. Las apariciones de Tolón en ruedas de prensa han sido frecuentes, una exposición que le ha permitido fortalecer o tejer relaciones con diferentes asociaciones, fuerzas y cuerpos de seguridad o instituciones económicas, académicas o culturales.

La promoción de Tolón al Gobierno de España la convierte en la primera mujer toledana ministra.