Milagros Tolón, hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, nueva ministra de Educación, FP y Deportes

Milagros Tolón en la jornada "Mujeres y libertad" organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y la Delegación del Gobierno en Toledo hace dos semanas. Javier Longobardo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la hasta ahora delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, será la nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes en sustitución de Pilar Alegría, que sale del Ejecutivo para convertirse en candidata del PSOE a las elecciones en Aragón.

El otro cargo que deja Alegría, el de portavoz, también será asumido por una mujer, la titular de Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Sánchez ha anunciado estos cambios en una declaración institucional a primera hora de este lunes, pocas horas después de que su partido, el PSOE, se derrumbara en las elecciones autonómicas de Extremadura y su candidato, Miguel Ángel Gallardo, perdiera 10 escaños en un feudo que históricamente era un granero de voto socialista.

Milagros Tolón se convierte en nueva ministra después de haber desempeñado el cargo de delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha durante los dos últimos años. Con anterioridad, ha sido alcaldesa de Toledo durante dos legislaturas (2015-2023) hasta que en las últimas elecciones municipales la suma de PP y Vox le arrebató el bastón de mando pese a haber sido la candidata más votada.

En los pocos meses que discurrieron entre su salida de la Alcaldía hasta su nombramiento como representante del Gobierno central en la región, también ocupó un acta de diputada nacional por la circunscripción de Toledo.

Durante su declaración, Sánchez ha repasado que Tolón es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha y profesora en la escuela de adultos de Toledo, un bagaje que, junto a su aval en puestos de responsabilidad política, le harán "ser una gran ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes".

Pulsos con Page

En clave interna, Tolón es el principal contrapeso que Pedro Sánchez tiene dentro del PSOE de Castilla-La Mancha frente a Emiliano García-Page, su barón más crítico.

No en vano, los enfrentamientos públicos entre la ahora ministra y el presidente regional o su entorno han sido públicos y notorios a lo largo de los últimos meses.

El último capítulo tenía lugar hace tan solo unos días a cuenta de la acusación de la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, de presuntas irregularidades en la provincia de Guadalajara en las elecciones primarias que auparon a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE en 2017.

Simón desvelaba que "en agrupaciones en las que había cinco personas militando, de repente había 40". Estas declaraciones eran señaladas por Tolón como "gravísimas" y "bulos" mientras no se demostrasen de manera fehaciente.

La reacción del entorno de Page a estas palabras se produjo a través de la consejera portavoz, Esther Padilla, quien tildaba de "absolutamente improcedentes" las palabras de Tolón.

"Quizá antes de decirlo tendría que haber pensado que personas que han estado bajo su responsabilidad sí intentaron buscar bulos", contraatacaba Padilla. Estas palabras tenían su origen en una alocución de Page en el último Debate sobre el Estado de la Región en la que confesaba que un subdelegado provincial -escalón inmediatamente inferior al que ocupaba Tolón en ese momento- había estado "escarbando" para encontrar información comprometida contra él.

"Lo que tienen que hacer algunas personas que han tenido una estrecha relación hasta antes de ayer con José Luis Ábalos o Paco Salazar es no ponerse nerviosas", zanjaba la portavoz castellanomanchega.