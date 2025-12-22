Milagros Tolón asume la cartera de Educación con el reto de "reforzar la calidad y la equidad del sistema educativo"

Milagros Tolón se ha convertido en nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes del Gobierno de España con el compromiso de "garantizar la igualdad de oportunidades a través de una educación inclusiva libre y de calidad". Así lo ha expresado durante su comparecencia tras traspaso de carteras, acto que ha tenido lugar después de la toma de posesión ante el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

La ya ministra ha anunciado que abordará una agenda con retos estratégicos orientados a "reforzar la calidad, la equidad y la modernización del sistema educativo", un objetivo para el que contará con el conjunto de las comunidades españolas y con la comunidad educativa.

"Estoy convencida de que juntos, desde el diálogo, el consenso, la lealtad institucional y la colaboración lograremos sacar adelante los objetivos y cumplir con éxito el trabajo que tenemos por delante", ha asegurado.

Un honor tomar posesión como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y formar parte del Gobierno que más está haciendo por la justicia social, el desarrollo sostenible y la modernización de #España. 🌹❤️ pic.twitter.com/bqbJ2iNUfb — Milagros Tolón (@milagrostolon) December 22, 2025

Sin embargo, ha celebrado que para lograr esta meta "no se parte desde cero". Tolón ha destacado que desde el año 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez ha ido reforzando el compromiso con la educación "como pilar del progreso y la igualdad". Su política se ha plasmado en avances específicos como "la inversión histórica en la educación de 0 a 3 años, el fortalecimiento del sistema de becas o la lucha contra el abandono escolar".

Un progreso en el que, para Tolón, ha contribuido su antecesora, Pilar Alegría, que deja la cartera de Educación para concurrir a las elecciones autonómicas de Aragón del 8 de febrero como candidata del PSOE.

Milagros Tolón recibe la cartera de Educación. Foto: Gobierno de España.

"Su trayectoria es parecida a la mía y nos unen muchas cosas. Con su trabajo ha hecho que avancemos sin precedentes en la educación y en la formación profesional. Con tu ilusión, fuerza, ganas y empeño serás lo que quieras ser y te deseo lo mejor", le ha expresado Tolón.

Emotivo recuerdo

Durante su discurso, ha aprovechado para recordar "con especial emoción" su experiencia como maestra de Geografía e Historia en la Escuela de Adultos del barrio del Polígono de Toledo.

"Tuve el honor de enseñar a leer y escribir a personas mayores, sobre todo a mujeres. Tenían vergüenza de no saber y eso hacía que su autoestima estuviera muy baja. Cada palabra que aprendían era una conquista y cada frase un acto de dignidad y libertad. Ellas y ellos me enseñaron que nunca es tarde para aprender y que la educación no es cuestión de edad, sino de voluntad y esperanza. El futuro del país empieza en las aulas", ha afirmado.

Y se ha mostrado convencida de que la educación es "la herramienta más poderosa para construir una sociedad libre y de iguales con sentido crítico y conciencia propia". "Es la base del progreso individual y colectivo y una de las fuerzas que más nos hace crecer como personas y como comunidad", ha explicado.

Deporte

Por otro lado, se ha referido a la inversión del Gobierno en los últimos años para "fomentar el talento, promover la igualdad y modernizar el sistema deportivo".

Tolón ha celebrado que el deporte vive un gran momento por los éxitos en múltiples disciplinas deportivas y ha recordado que se pondrá en marcha el Comité Ejecutivo del Deporte Español para "impulsar líneas estratégicas en favor de los deportistas".

Sobre este ámbito ha asegurado que tiene un interés especial en "apoyar el deporte en el ámbito local, dando un impulso a la labor que se realiza desde los ayuntamientos".

"Quiero recordar a todos los que han sufrido, trabajado y luchado por un sistema educativo público, justo e igualitario. Abrieron una senda que ahora transitamos con orgullo y decisión", ha sentenciado, no sin antes dar las gracias a los que han acompañado en su carrera, a su familia y a sus amigos.

Milagros Tolón recibe la cartera de Educación. Foto: Gobierno de España.

Arropada por José Bono

Durante el acto de intercambio de carteras, Tolón ha estado acompañada de la ministra de Igualdad, Ana Redondo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, que también ha recibido la portavocía del Gobierno.

Más llamativa ha sido la presencia del exministro de Defensa, José Bono, que ha arropado a la nueva ministra junto a otras personalidades como el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes; la exministra de Transportes y actual presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.