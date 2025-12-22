La Lotería de Navidad 2025 deja algo más de un millón en Castilla-La Mancha: el Gordo esquiva la región

Administración de 'La Caprichosa' en Toledo, una de las más agraciadas este año en la región.

El Sorteo Extraordinario de Navidad ha dejado un sabor agridulce este 2025 en Castilla-La Mancha. El Gordo y el segundo han esquivado la región, aunque entre terceros, cuartos y quintos premios la lotería ha repartido 1.020.000 euros en las cinco provincias.

La ciudad de Toledo ha concentrado la mayor parte de la fortuna castellanomanchega, con especial protagonismo para las administraciones 'Doña Lola' y 'La Caprichosa'. Los dos negocios separados por apenas 150 metros han dejado nada más y nada menos que 520.000 euros.

Más del 50 % del botín total de este año en Castilla-La Mancha ha recaído en esta zona del Casco Histórico toledano, una de las más transitadas por vecinos y turistas, que un año más vuelve a aglutinar gran parte de los décimos premiados y se erige como la mina de oro regional cada 22 de diciembre.

Administración en el paseo de la Rosa de Toledo que ha vendido un décimo del tercer premio. Javier Longobardo

Tercer premio - 90.963

El tercer premio, dotado con 500.000 euros a la serie y 50.000 al décimo, ha correspondido al número 90.963. Cinco de estos décimos afortunados han regado con 250.000 euros cuatro municipios de la comunidad: Villarejo de Fuentes (Cuenca), Moral de Calatrava (Ciudad Real), Letur (Albacete) y Toledo.

Susana, responsable de la administración ubicada dentro de un supermercado que ha repartido 50.000 euros en Letur ha explicado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que el décimo se despachó de forma automática. "Alguien ha dicho 'dame uno, el que salga', y ha salido este. Fue suerte, como el año pasado".

En Toledo, este 90.963 euros también ha dejado una historia curiosa. El estanco Manoli del paso de la Rosa regentado por el concejal de Festejos y Juventud del Ayuntamiento de Toledo, José Vicente García-Toledano 'Guri', ha vendido un décimo de este tercer premio.

"Me ha pillado en plena faena, pero lo he recibido con los brazos abiertos", ha relatado a este diario mientras lo celebraba junto a su mujer Ana y su madre Manoli.

La administración 'Doña Lola' de Toledo ha repartido varios premios. Javier Longobardo

Los dos cuartos sonríen a Toledo

'Doña Lola' y 'La Caprichosa', las únicas dos administraciones de Castilla-La Mancha donde ha caído el cuarto premio. La primera ha repartido 200.000 euros en diez décimos del 25.508 y la segunda, ha hecho lo propio al vender una serie íntegra del 78.477. Con estos 400.000 euros, ambos establecimientos toledanos se consolidan en el olimpo de la fortuna regional.

"Tanto nuestros compañeros de 'Doña Lola' como nosotros estamos dando todo. Hay mucho detrás, no es solo suerte", han indicado Rodrigo y Carlos, los dos hermanos responsables de La Caprichosa.

Administración Santa Ana de Campo de Criptana. Europa Press

Lluvia de quintos premios

Ha sido con los quintos premios donde la suerte ha sido justa y cinco de los ocho números agraciados se han repartido por las cinco provincias.

En Campo de Criptana (Ciudad Real), el despacho de la calle Santa Ana gestionado por Pablo Olivares, tercera generación familiar, ha celebrado con orgullo su primer premio navideño tras vender diez décimos del 23.112 equivalente a 60.000 euros en total.

En Cuenca, una serie íntegra del 60.649 expedida en la administración 'Loterías Cañas' ha dejado otro pellizco de 60.000 euros. De igual forma, otra serie del también premiado 61.366 ha regado con otros 60.000 euros a la ciudad de Albacete.

Enrique Atienzar, dueño de la administración albaceteña 'El Molino de la Suerte' que ha se ha estrenado con ese quinto premio ha atendido a este medio en este día tan emocionante. "Nos han llamado del patronato hace un momento, hemos preparado una botella de champán, estamos muy ilusionados".

Administración de Guadalajara donde ha caído un quinto premio.

12 décimos del 77.715 han llevado la alegría a Guadalajara y Brihuega. La 'Abeja de Oro', en el barrio obrero de Los Manantiales de la capital alcarceña, ha repartido una serie de este quinto premio que llegó a través de un intercambio con una administración de Elda (Alicante).

Los dos décimos restantes han sido despachados por el estanco de Brihuega regentado por Juan Carlos Álvaro. "Estoy muy contento, la verdad, porque es la primera vez y no me lo esperaba", ha afirmado en declaraciones para Europa Press.

Finalmente, 'Doña Lola' y 'La Caprichosa' han repetido con dos series completas del 60.649 y del 41.716, respectivamente. Además de los premios principales, miles de décimos se han visto agraciados con las tradicionales pedreas que aunque el importe es algo más discreto (100 euros por boleto) permiten recuperar parte de lo jugado o darse un pequeño capricho navideño.