El frío marcará la Navidad en Castilla-La Mancha: la Aemet prevé temperaturas entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal

La primera semana de la Navidad será muy fría. Las fiestas han arrancado con temperaturas más bajas de lo normal para la época, especialmente durante el día. El día 25 se darán valores entre 5 y 10 grados por debajo de lo normal en el interior, con heladas por la noche y de madrugada.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a partir del martes nevará en las zonas montañosas, mayormente en el norte de la península. Sin embargo, también lloverá en zonas del oeste peninsular y sur peninsular, al igual que en puntos del área mediterránea.

Inicialmente, la cota de nieve estará en torno a unos 800 metros, aunque subirá hasta unos 1.000 a 1.200 metros en el norte salvo en los Pirineos, donde se mantendrá en torno a 800 metros todo el día. Asimismo, subirá a 1.200 a 1.500 metros en el centro y sur peninsular.

En Castilla-La Mancha se registrarán lluvias este martes en buena parte de la comunidad, mientras que el miércoles, día de Nochebuena, la probabilidad de precipitaciones disminuirá en la región. El jueves, día de Navidad, volverán a caer algunos chubascos en la región.

En la comunidad, las temperaturas se mantendrán durante toda la semana con máximas entre 8 y 12 grados y mínimas entre -2 y 3. Según el portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, pese a la incertidumbre, a partir del fin de semana podría darse una subida de temperaturas.

Previsión del martes

La Aemet ha previsto para este miércoles cielos muy nubosos o cubiertos, con brumas y nieblas matinales y vespertinas en La Mancha y en zonas altas, donde pueden ser persistentes.

Las precipitaciones serán débiles y dispersas, más probables en la mitad occidental. En zonas altas del sistema Ibérico y de las sierras de Alcaraz y Segura serán en forma de nieve. La cota de nieve será de madrugada de 700-800 metros y subirá al final del día hasta los 1200 metros.

Las temperaturas irán en ascenso y habrá heladas débiles en Guadalajara, la Serranía de Cuenca y las sierras de Alcaraz y Segura. El viento soplará flojo y de componente oeste.