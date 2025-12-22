El ERE de Telefónica se lleva 90 empleos de Castilla-La Mancha: habrá 27 despidos en Ciudad Real y otros 22 en Toledo

Directivos del grupo Telefónica y representantes sindicales han rubricado este lunes un acuerdo para los siete Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) planteados por la empresa. Estos procedimientos también afectan a la plantilla de la compañía en Castilla-La Mancha, una región en la que sus trabajadores tienden a ser profesionales en edad madura y donde se prevén 90 despidos.

La distribución provincial de los expedientes incluye 27 puestos de trabajo eliminados en Ciudad Real, además de otros 22 en Toledo, 21 en Albacete, 20 en Guadalajara y diez en Cuenca. En las provincias de Albacete y Cuenca apenas quedarán, respectivamente, cuatro empleados.

En términos relativos, el recorte afecta al 72 % de las plantillas de Albacete y Cuenca, al 63 % del personal de Ciudad Real, al 52 % de la nómina de Guadalajara y al 45 % de la de Toledo.

El responsable de la sección sindical de Telefónica en Castilla-La Mancha de UGT, Miguel Ángel Gracia, ha estimado una afectación general en la región del 60 %, una tasa algo inferior a la previsión inicial. Se trata, en todo caso, de la pérdida de "empleos de calidad".

El periodo de aceptación de los ERE se extenderá desde el 29 de diciembre hasta el mismo día del siguiente mes. La previsión de UGT es que una gran mayoría de los despidos previstos en Castilla-La Mancha, tal vez todos, se concreten.

En el conjunto de España, los procedimientos abiertos implican 4.525 salidas y afectan, en su mayoría, a los trabajadores nacidos entre 1969 y 1971. El proceso se llevará a cabo de forma escalonada durante los próximos tres años, hasta 2028. En un primer momento, la compañía había planteado hasta 6.088 salidas, por lo que la nueva cifra supone una reducción del 25,7 %.

UGT, con mayoría en la mesa de negociación, ha recalcado que la propuesta final, también incluye la prórroga de los convenios colectivos hasta 2030, una condición que la organización vinculó "de forma inequívoca" a la firma de los ERE, con el objetivo de blindar las condiciones laborales tras la presentación del plan estratégico del grupo a principios de noviembre.

De este modo, UGT asegura que ha alcanzado los objetivos marcados en la negociación y que por esa razón ha procedido a la firma de los acuerdos.