Doña Lola de Toledo repite y reparte 200.000 euros en 10 décimos del cuarto premio, el 25.508
El emblemático local toledano también ha vendido una serie íntegra de un quinto premio, el 60.649.
La administración 'Doña Lola' ha vuelto a repartir fortuna en Toledo, nada más y nada menos que 200.000 euros más. La familia Benayas ha vendido una serie (diez décimos) del número 25.508 agraciado con el segundo cuarto premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad.
El emblemático local toledano repite tras repartir otros 60.000 euros con una serie del 60.649, uno de los quintos. Otras cinco localidades de Castilla-La Mancha han sido regadas con un quinto premio: Campo de Criptana, Cuenca, Brihuega, Guadalajara y Albacete.
Este segundo cuarto premio se ha cantado a las 12:36 horas en el primer alambre de la 8 tabla y solo ha hecho parada en la capital regional. El 25.508 se ha vendido mayoritariamente en Moraira (Alicante), donde se han despachado 105 series y 9 décimos (21,18 millones de euros), y Málaga, con 40 series (8 millones).