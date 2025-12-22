La Caprichosa de Toledo sigue en racha y vende 10 décimos del cuarto premio de la Lotería de Navidad

El número premiado se vendió en el histórico establecimiento toledano, que vuelve a repartir suerte en el sorteo más esperado del año. Más información: Lotería de Navidad 2025 en directo | Comprobar aquí el primer premio Gordo y números premiados

El cuarto premio de la Lotería de Navidad de 2025 ha caído en la calle Comercio de Toledo. La administración número 12 de la capital de Castilla-La Mancha, 'La Caprichosa', ha vendido 10 décimos del número 78.477, un premio muy repartido en distintos puntos de España.

El premio -cantado a las 09.53 horas en el séptimo alambre de la segunda tabla- está dotado con 200.000 euros a la serie, lo que equivale a 20.000 euros por décimo, una cantidad que vuelve a repartir ilusión entre los agraciados y confirma, una vez más, la buena racha de esta emblemática administración, conocida por la gran afluencia de público que registra durante todo el año y, especialmente, en fechas señaladas como la campaña navideña.

Esta trayectoria ha convertido al establecimiento en un lugar de referencia para quienes buscan tentar a la suerte, atrayendo cada año a largas colas de clientes que confían en su fama como administración repartidora de premios.



En cuanto a la fiscalidad del premio, los primeros 40.000 euros están exentos de tributación, mientras que al importe restante se le aplica una retención del 20 %, tal y como establece la normativa vigente. Aun así, el cuarto premio supone un importante impulso económico para los afortunados, que ven cómo la Navidad llega este año con un motivo extra de alegría.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.

Este premio ha recaído en administraciones de un total de nueve provincias: Jaén, Madrid, Barcelona, Burgos, Vizcaya, Gerona, Segovia, Toledo y Valencia.

Si los premios son inferiores a 2.000 euros por cada décimo o resguardo, se pueden cobrar exclusivamente en uno de los 10.869 puntos de venta de la red comercial de Loterías, a partir de la tarde del 22 de diciembre.

En este caso, el premio puede cobrarse en metálico o a través de Bizum. Los premios de un importe igual o superior a 2.000 euros se cobrarán en las entidades financieras autorizadas: BBVA y Caixabank.