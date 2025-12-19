Page confirma un 40 % más de ayudas de accesibilidad a viviendas en Castilla-La Mancha: llegarán a los 1,7 millones

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Gobierno aprobará una ampliación del 40 % en el presupuesto de las ayudas de accesibilidad a viviendas en la región, por lo que se llegarán a los 1,7 millones de euros.

Page, que este viernes ha asistido a la inauguración de la residencia de mayores ‘La Candelaria’ de Elche de la Sierra (Albacete), ha argumentado que el Gobierno regional ha tomado esta decisión al constatar que "hay mucha gente que lo necesita y que lo pide".

Esta decisión consiste en ampliar en 500.000 euros las ayudas para actuaciones convocadas en noviembre con un montante de 1,2 millones de euros por lo que finalmente se rebasarán los 1,7 millones.



En la convocatoria anterior, 2024-2025, se resolvieron favorablemente 327 solicitudes en viviendas unifamiliares o viviendas de edificios colectivos, por una cuantía total de 11,5 millones.

De esta manera, esta medida será una de las "muchísimas de carácter social" que tendrá cabida en la última reunión del Ejecutivo autonómico antes de que concluya 2025.

Durante este acto, el presidente autonómico ha recordado que durante 2026 también verá ampliada su oferta el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP-MejoraT), un instrumento "fundamental" en la ayuda a la dependencia en la región.



"Tendremos diez nuevos centros y además, ampliaremos las plazas de los ya existentes", ha anunciado el presidente regional, quien ha subrayado que estas medidas servirán "para poder seguir siendo la región líder en atención a personas con discapacidad y a personas mayores".

Nueva residencia en Elche de la Sierra

El presidente regional ha participado junto a la alcaldesa de Elche de la Sierra, Raquel Ruiz; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero y laconsejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano en la inauguración de la residencia de mayores 'La Candelaria' que cuenta con 80 plazas y un centro de día que cuando termine de ejecutarse acogerá a 20 usuarios.

Este nuevo recurso, que ha generado 50 puestos de trabajo, se compone de 69 habitaciones, de las que 11 son dobles y 58 individuales además de los espacios comunes y de gestión necesarios para su funcionamiento.

En funcionamiento desde el 1 de enero, ha recibido una inversión de 8,7 millones de euros para garantizar su incorporación a la red de plazas concertadas hasta 2025 y actualmente acoge a 40 residentes.

Inauguración de la residencia de mayores 'La Candelaria' de Elche de la Sierra (Albacete).