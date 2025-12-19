Llega un nuevo frente frío a Castilla-La Mancha: dejará lluvias, nieve y mínimas bajo cero en estas zonas

La llegada de un nuevo frente frío acompañado de lluvias y nevadas marcará el inicio de las fiestas navideñas en algunas zonas de Castilla-La Mancha. Será a partir de este domingo 21 de diciembre cuando este fenómeno meteorológico se empiece a notar, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo.

Este sábado predominarán los cielos nubosos en la región y no se descartan brumas y bancos de niebla aislados en zonas de montaña. A lo largo del día se formarán precipitaciones débiles en la zona oeste de las provincias de Toledo y Ciudad Real. La cota de nieve se situará sobre los 1.600 - 1.800 metros de altitud.

La serranía de Cuenca y la zona de Parameras de Molina-Guadalajara estarán bajo alerta amarilla el próximo domingo por una acumulación de entre 5 y 10 centímetros de nieve en altitudes superiores a los 1.000 metros. El resto de la región sufrirá lluvias débiles acompañadas de tormentas que remitirán al final del día.

19/12 11:42 AVISOS PASADO MAÑANA | Castilla-La Mancha: nevadas. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/oyITB2xC7T pic.twitter.com/qPxbGi6aIC — AEMET_Castilla-La Mancha (@AEMET_CLaMancha) December 19, 2025

Las mínimas se situarán entre los 0 y 2 grados, mientras que se registrarán máximas de 10 grados en Toledo, 9 en Albacete, 8 en Ciudad Real, 7 en Guadalajara y 5 en Cuenca. En amplias zonas de las provincias de Guadalajara y Cuenca, de La Mancha, Alcaraz y Segura y en los Montes de Toledo se darán heladas.

El lunes 22, día de la lotería de Navidad, será especialmente frío. Las mínimas caerán hasta los -3 ºC en Cuenca, - 1 ºC en Albacete y Guadalajara y 0 º C en el resto. Por su parte, las máximas sufrirán pocos cambios. No se descartan nevadas escasas en Tarancón (Cuenca), Villarrobledo (Albacete) y el sur de la provincia de Ciudad Real. La cota partirá sobre los 1.000 metros e irá subiendo a 1.200 - 1.400 metros. Las heladas serán fuertes en las zonas habituales del Sistema Ibérico.

Las precipitaciones protagonizarán el martes, siendo más frecuentes en el cuadrante suroeste. Las temperaturas ascenderán, especialmente las mínimas que rondarán los 3 y 6 grados. Continuarán las heladas en zonas altas del Sistema Central e Ibérico.

Según la previsión de la Aemet, Castilla-La Mancha celebrará la Nochebuena (24 de diciembre) y el día de Navidad (25 de diciembre) sin lluvias. Predominarán, eso sí, el ambiente frío, incluso durante el día, y los intervalos nubosos. Los termómetros marcarán máximas de 10 grados y mínimas de entre 0 y 3 grados en las cinco provincias.