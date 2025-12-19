Bellido confía en aprobar el Estatuto de la región a inicios de 2026 y que no haya prórrogas: "Sería decepcionante"

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido , ha confiado en que la reforma del Estatuto de Autonomía de la región quede aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados durante el primer semestre de 2026, y ha señalado que el Partido Popular ha comprometido "más o menos" no solicitar nuevas prórrogas al plazo de presentación de enmiendas.

Así lo ha manifestado Bellido a preguntas de los periodistas durante el balance de la actividad parlamentaria correspondiente a 2025, celebrado este viernes, al querer respuestas del calendario que se maneja para la aprobación del texto estatutario, después de que el PP solicitara una ampliación del periodo de enmiendas en el Congreso.

El presidente del Parlamento autonómico ha explicado que, si finalmente no se producen nuevas prórrogas y la Comisión Constitucional se reúne en enero, "podríamos estar en la primavera del año que viene" aprobando el Estatuto en el pleno del Congreso.

Además, ha indicado que cuentan con el compromiso de la Cámara Baja, Francina Armengol, de que no se producirá ningún retraso entre la comisión y el pleno, lo que permitiría que el texto quede aprobado en la primera mitad de 2026. "Mi ilusión es que sea más bien en abril y no en junio", ha precisado.

Respaldo político

Bellido ha advertido de que un eventual rechazo del Estatuto sería "tremendamente decepcionante", al recordar que se trata del "estatuto de Castilla-La Mancha y no de PSOE o del PP", un texto que ha sido aprobado en la región con el respaldo de ambos partidos, alcanzando cerca del 85 % de los apoyos en el Congreso.

En este sentido, ha señalado que quien decidiera "bajarse de este proyecto" tendría que "dar muchas explicaciones".

Ha subrayado asimismo que no contempla que ninguno de los partidos que ha apoyado la tramitación hasta ahora rechace finalmente el texto, aunque ha recordado que Vox no ha respaldado la reforma "en ningún caso", al considerar que mantiene una posición contraria y "negacionista" en cuanto al desarrollo de derechos humanos y especialmente en materias como infancia, inmigración o violencia machista.

Preguntado por la posibilidad de elecciones anticipadas, ha aclarado que la nueva composición del Congreso tendría que asumir el Estatuto "en el estado en el que está" sin que el texto decayera, ya que, si está en tramitación, "sencillamente se aplaza".

Balance anual

Durante su balance, Bellido ha destacado como uno de los principales hitos de la legislación la reforma de la ley de Castilla-La Mancha, así como el hecho de que el 50 % de la producción legislativa haya partido tanto del partido que sostiene al Gobierno como del principal partido de la oposición, lo que, a su juicio, refleja un "buen microclima" político en la región, alejado del deterioro del clima nacional.

De cara a 2026, el presidente de las Cortes ha señalado se llevarán principalmente dos leyes a tramitación: la del sector farmacéutico, un proyecto que ha calificado de "muy técnico" y que podría presentar mayores dificultades.

Por otro lado, la ley de personas consumidoras, una adaptación de una norma estatal para ajustarla a las nuevas necesidades de los consumidores, sobre la que ha confiado en que no habrá problemas para alcanzar un acuerdo.

Bellido también ha destacado la labor institucional desarrollada por el Parlamento autonómico, con una actividad "ejemplarizante, reivindicativa y de carácter social", y ha puesto como ejemplo la incorporación de los premios Diké recordando que "no hay democracia sin derechos, ni derechos sin democracia".