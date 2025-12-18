El PSOE exige a Vox Castilla-La Mancha "responsabilidades" por la "estafa inmoral" de Revuelta a los afectados de la dana

El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, ha exigido a Vox en la región y a su presidente, David Moreno, "responsabilidades, que dé explicaciones y que pida perdón a los ciudadanos a los que han estafado de una forma inmoral pidiéndoles dinero para los afectados por la dana en Letur, Mira y Valencia".

"Tras realizar comprobaciones, podemos afirmar que ningún dinero aportado a Revuelta ha llegado a Letur o Mira. Quiero decir a los ciudadanos que hicieron caso al líder de Vox en Castilla-La Mancha para que hicieran donaciones que pueden denunciar, porque los han estafado", ha expresado.

Una "estafa" que para Gutiérrez es "inmoral" porque pedir dinero a los ciudadanos para que se solidaricen con otros y no entregárselo a los afectados tiene "un plus de inmoralidad".

Asimismo, ha preguntado a Moreno si va a exigir explicaciones y responsabilidad al diputado nacional de su partido por Toledo, Manuel Mariscal, por "tapar la situación en Revuelta por su relación familiar con uno de los líderes de la organización juvenil de Vox".

"La pregunta que nos hacemos es si eso fue una estrategia de partido o fue porque tenían un vínculo familiar. Es necesario que lo aclaren", ha expresado.

Críticas al PP

Por ello, Gutiérrez ha preguntado al PP de Castilla-La Mancha "si van a permitir la estafa de sus socios de gobierno de ayuntamientos y diputaciones, a los que ya les han admitido bastantes humillaciones".

"¿Van a permitir que Vox, sin pedirles explicaciones, haya pedido dinero para los afectados por la dana de Letur y Mira y no se lo hayan entregado? ¿Qué tiene que pasar para que rompan sus pactos con Vox?", ha cuestionado.

Para el socialista, "es curioso" que el PP esté "todo el día hablando de los casos nacionales del PSOE, pero callen ante los que afectan a Vox". "Se niegan a investigar las subvenciones de los grupos municipales de lugares donde gobiernan en coalición. Y ahora las conductas inmorales como el caso de Revuelta y su afección con los líderes regionales de Castilla-La Mancha", ha sentenciado.