Castilla-La Mancha apremia al Gobierno de España a aprobar unas reglas de explotación que "ni están, ni se les esperan"

La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha lamentado que las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura "ni están, ni se les esperan".

La representante del Ejecutivo regional ha insistido en que "seguimos sin entender qué es lo que pretende hacer" el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con los volúmenes de la derivación y ha sugerido que el Gobierno de España confía en "agotar el tiempo y esperar al 2027 con la nueva planificación".

El Gobierno de Emiliano García-Page ha anunciado su intención de "adoptar las medidas que estime convenientes" si el nuevo marco no se publica antes de enero. Entre las posibilidades previstas, la consejera ha señalado la opción de "reclamar a los tribunales que se cumplan las sentencias".

Además, ha urgido a la aplicación de un real decreto que "ha escrito el propio Estado". En todo caso, ambos escenarios aún no concurren en la planificación hídrica.

"No vamos a aguantar más", ha subrayado Gómez antes de participar en la reunión del Consejo Nacional del Agua celebrada este jueves en Madrid, una cita en la que la consejera autonómica ha preguntado a la ministra Sara Aagesen por la puesta en marcha de las nuevas normas del trasvase Tajo-Segura, que se han retrasado desde febrero de 2024.

El retraso en la modificación de las reglas aboca a la cabecera del Tajo a otro triple trasvase en enero, una derivación que aprobará la Comisión de Explotación "con unas reglas caducas".

Presumiblemente, los embalses se mantendrán en nivel 2, por lo que serán 27 hectómetros cúbicos al mes. Además, Gómez ha recordado que quedan "pendientes de trasvasar 104 hectómetros cúbicos correspondientes al anterior año hidrológico más los 27 hectómetros cúbicos de los meses de octubre, noviembre y diciembre".

Desde la región han defendido un nuevo modelo de gestión en los embalses de cabecera, que permitan que la cuenca cedente tenga agua con una lámina estable superior a los 400 hectómetros cúbicos actuales y que por el río Tajo circulen unos caudales ecológicos reales.

"Esto supone contar con una reserva estratégica de agua para poder garantizar los abastecimientos, y muy especialmente en situaciones como las que vivimos debido al cambio climático", ha precisado Gómez.

En la misma línea, ha manifestado que se están perdiendo oportunidades para modificar esas reglas, por lo que ha lamentado que se pretenda aplazar su revisión hasta 2027, "algo que no vamos a tolerar en Castilla-La Mancha", ha apuntado la consejera.

"Tienen la capacidad y la potestad para poderlo hacer y de hecho ya lo podrían haber hecho si hubiesen querido: tienen informes técnicos encima de la mesa que avalan que hay que hacer esos cambios", ha remarcado.

Además, Gómez ha insistido en las aportaciones técnicas que ha añadido el Ejecutivo regional para demostrar que esta infraestructura se puede gestionar "de una forma sostenible".

Antes de participar en la reunión, Gómez ha explicado su intención de tratar esta cuestión "para que conste en acta", al tiempo que ha recordado que el Consejo del Agua que se ha celebrado este jueves tendría que haber abordado ya la modificación de las reglas de explotación "para adaptarlas a lo que dicen los propios planes que se aprueban y acomodarlas a las diferentes sentencias de los últimos tiempos".

Agencia del Agua

Además, Gómez ha aclarado el anuncio realizado esta semana por Page sobre la integración de la Agencia del Agua en la estructura de Desarrollo Sostenible. La inclusión de la entidad pública dejará en manos de la Consejería de Desarrollo Sostenible toda la política de agua de la comunidad autónoma.

La titular ha explicado que eso conllevará un "cambio de estructura en la propia Consejería" de cara a crear una dirección general ad hoc "que va a acompañar técnicamente todas las necesidades" de cara al cuarto ciclo de planificación.

"Se va a reforzar nuestra entidad de derecho público, Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, para que tenga más capacidad todavía en materia de gestión y de implementación de esas infraestructuras hidráulicas que necesitamos y que además demandamos en ese cuarto ciclo", ha indicado.