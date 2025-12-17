Los trenes Avant desde Toledo y Ciudad Real hasta Madrid no estarán incluidos en el nuevo abono único de transportes

Imagen de un tren del servicio Avant en la estación de tren de Santa Bárbara, en Toledo. Javier Longobardo

El abono único de transportes anunciado este lunes por el Gobierno de España dejará fuera los servicios Avant, entre los que se encuentran las líneas Madrid-Toledo y Madrid-Ciudad Real-Puertollano en Castilla-La Mancha. Aunque el billete incluye los trenes de media distancia, su alcance se circunscribe a los servicios convencionales, sin extenderse a los de alta velocidad.

Aunque los trayectos más rápidos entre la comunidad autónoma y la capital de España no se beneficiarán de este plan, sí lo harán los servicios de la línea Madrid-Extremadura, con paradas en Illescas, Torrijos, Talavera de la Reina y Oropesa. En esta categoría también se incluyen los trayectos que unen Ciudad Real con Alicante, Alcázar de San Juan con Valencia, Albacete con Madrid, y Jaén con la capital española a través de la provincia de Ciudad Real.

No obstante, la única línea de Cercanías Madrid que se adentra en el territorio regional, la C-2 que se extiende desde Madrid hasta Guadalajara, sí formará parte del catálogo que oferta el nuevo abono. Esta infraestructura dispone de paradas en la propia capital de provincia y Azuqueca de Henares.

Más allá del tren, el medio de transporte que más beneficiado se verá por esta medida será el autobús. Las líneas interurbanas que se han licitado como concesiones del Estado estarán incluidas en el abono por venir. Se trata, entre otras, de las conexiones desde las cinco capitales de provincia hacia la cabecera nacional o de las líneas desde los pueblos hasta sus ciudades de referencia.

El mapa concesional de transporte regular de viajeros por carretera, aprobado el pasado mes de noviembre por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, establece 34 corredores repartidos por la geografía nacional.

La medida planteada por el Ejecutivo central permitirá a los ciudadanos viajar por todo el país. Tendrá un precio de 60 euros al mes para adultos y de 30 para los jóvenes menores de 26 años. Entrará en vigor el 19 de enero de 2026.

Desde el Palacio de la Moncloa y durante su tradicional balance de fin de año, el presidente del Gobierno anunció una medida destinada "a clases medias y trabajadoras". Pedro Sánchez confía en que su propuesta alcance a 2 millones de ciudadanos.

Desde el departamento que dirige Óscar Puente, han explicado que el nuevo abono no afectará a los descuentos actuales. Así, la vigencia de los abonos de Cercanías Renfe se prorrogará durante, al menos, el próximo año.

Más servicios incluidos

El Gobierno central pretende habilitar un convenio al que se podrán adherir las distintas administraciones públicas prestatarias de servicios de transporte, especialmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Puente ha confiado en que "se irán integrando".