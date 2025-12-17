Tolón carga contra la consejera Sara Simón por su "bulo" sobre las primarias del PSOE: "Es gravísimo"

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Milagros Tolón, ha calificado de "gravísimo" que la consejera de Igualdad, Sara Simón, denunciara supuestas irregularidades en las primarias que llevaron a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE en 2017. Unas declaraciones por las que horas más tarde pidió perdón.

"Las acusaciones o los bulos se tienen que demostrar. Yo conozco perfectamente los procesos de primarias de mi partido, saben que soy de la Ejecutiva Federal, y a mí las palabras que pronunció el otro día la consejera Sara Simón me parecen muy graves", ha expresado durante el acto celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Toledo para presentar el último balance de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Sin embargo, no ha querido opinar si Simón debería dimitir ni contestar sobre si debe seguir formando parte del Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Yo eso no lo tengo que decir. Tiene que hacerlo quien la tiene como consejera", ha afirmado, en alusión al presidente regional, Emiliano García-Page.

Casos de acoso sexual

Por otro lado, sobre la crisis de casos de acoso sexual que está azotando al PSOE en el país, Tolón ha asegurado que "los derechos de las mujeres tienen que estar por encima de todo".

"Me siento totalmente feminista y apoyo a todas las mujeres que han sido acosadas o que han tenido miedo. Las animo a denunciar. Y también a que los demás partidos políticos abran un canal para que las mujeres dejen de aguantar los acosos de una vez por todas. Nosotros lo hemos hecho y hemos sido pioneros", ha afirmado.

Para la socialista, "los acosos están en la sociedad civil y son un problema estructural, no de un partido político".

"Es muy importante que las mujeres seamos valientes. Me siento profundamente orgullosa de las mujeres valientes en todos los sentidos. Pero más de las de mi partido que han denunciado, porque les puedo asegurar que no es fácil", ha sentenciado.