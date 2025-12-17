La televisión de Castilla-La Mancha invertirá dos millones de euros para modernizar CMM Play, su Netflix particular

Castilla-La Mancha Media (CMM) ha sacado a licitación un contrato de poco más de dos millones de euros para modernizar, ampliar y mejorar CMM Play, su plataforma digital de contenidos audiovisuales lanzada en 2018. El objetivo de actualizar el servicio, similar al de Netflix o Prime Video aunque gratuito, y adaptarlo a los cambios tecnológicos y a los nuevos hábitos de consumo.

La licitación tiene un coste de 1,7 millones de euros más IVA para cuatro años y se enmarca en la apuesta del ente por consolidar su presencia digital con una solución tecnológica más avanzada que mejore la experiencia del usuario y ofrezca un servicio más moderno y flexible.​

Fuentes de CMM consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha recuerdan que CMM Play fue lanzada en 2018, convirtiéndose en "la primera plataforma digital de una radiotelevisión pública autonómica con contenidos de utilidad y servicio público".

En 2022 se actualizó el proyecto para incorporar los directos de televisión y radio y todo el archivo histórico disponible de CMM, en un modelo pionero que integró la web editorial de noticias y la plataforma digital "en un único servicio de gestión tecnológico", lo que permitió duplicar el acceso de usuarios y disparar el consumo de contenidos.​

La licitación contempla la implantación y operación de una plataforma audiovisual tipo OTT, que permitirá seguir ofreciendo programas y emisiones en directo a través de internet con acceso desde móviles, tablets, ordenadores y televisores inteligentes.

El contrato incluye el desarrollo del FrontEnd (portales web, aplicaciones nativas, nuevas apps para Smart TV y HBBTV) y del BackEnd, integrando el sistema de gestión editorial de contenidos (CMS), la plataforma de vídeo online (OVP) y la red de distribución de contenidos (CDN), y se externaliza por la complejidad tecnológica y el alto grado de especialización que requiere.​

Objetivos

Desde el ente público subrayan que esta licitación "facilitará a los ciudadanos el acceso a CMMPlay a través de televisores conectados, ampliará las funcionalidades de la plataforma web actual en navegadores y aplicaciones móviles para mejorar la experiencia de consumo y actualizará la tecnología sobre la que se sostienen todos los contenidos con sistemas punteros e inteligencia artificial".

Las mismas fuentes añaden que el objetivo de la inversión es "mejorar la experiencia de los usuarios de CMM Play" y "adaptar la plataforma a la actualidad".​

Presupuesto y calendario

El presupuesto base del contrato asciende a 1,7 millones de euros sin impuestos (unos 2,05 millones con IVA), que se financiarán con cargo a los presupuestos de CMM entre 2026 y 2030, con anualidades que van de los 281.000 euros a los 416.000 euros y una última de 169.000 euros.

Las fuentes consultadas subrayan que CMMPlay "es la plataforma que menos coste ha supuesto para el erario público en comparación con otras OTTs de radiotelevisiones públicas regionales" y que el nuevo modelo permitirá contar con "un único integrador de servicios tecnológicos, como ya tienen las radiotelevisiones de Galicia, Andalucía, Euskadi y están desarrollando en la Comunidad de Madrid, Canarias y Aragón".

​Desde la radiotelevisión pública destacan también que "la plataforma digital de CMM es el principal entorno de consumo" del medio público en internet.

Ofertas

Las empresas interesadas en este contrato deberán presentar sus ofertas de forma electrónica hasta el 12 de enero de 2026 a las 12:00 horas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

La apertura de sobres se realizará entre el 12 y el 22 de enero de 2026 en la sede de CMM en Toledo.