El PSOE pide "luz y taquígrafos" a Vox en Castilla-La Mancha sobre los fondos recaudados por Revuelta para Letur y Mira

Las dudas sobre la gestión de las donaciones recaudadas tras la dana de octubre de 2024 por Revuelta, la organización juvenil vinculada a Vox, han provocado este miércoles un nuevo choque político en Castilla-La Mancha.

La portavoz del grupo socialista en las Cortes regionales, Ana Isabel Abengózar, ha exigido a Vox que aclare qué se ha hecho con las donaciones que la ciudadanía realizó para ayudar a los damnificados por la dana en municipios castellanomanchegos como Letur y Mira, y ha reclamado al Partido Popular que investigue a su socio allí donde gobiernan juntos.

Desde el Parlamento autonómico, Abengózar ha recordado que el 31 de octubre de 2024 el presidente de Vox en Castilla-La Mancha, David Moreno, pidió insistentemente fondos para los afectados por el temporal y anunció que su partido canalizaría esa recaudación a través de su estructura interna, en concreto mediante las organizaciones Solidaridad y Revuelta.

"Hoy más que nunca se hace necesario que Vox diga y muestre a dónde fueron esos fondos que su organización juvenil y que él mismo pedían recaudar. Creo que es importante, si quieren tener credibilidad alguna, que muestren qué pasó con esos fondos y si han llegado a su destino, porque a nivel nacional, lo recaudado por Vox para Valencia no fue a Valencia", ha argumentado Abengózar.

La dirigente socialista ha trasladado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha no puede permanecer al margen de esta situación y ha pedido que exija explicaciones a Vox e inicie una investigación en los municipios donde gobiernan juntos, citando expresamente el caso de Talavera de la Reina, donde David Moreno es teniente de alcalde.

"Creo que tienen que pedir explicaciones, luz y taquígrafos, sobre las cuentas, sobre los fondos municipales que utiliza Vox en toda Castilla-La Mancha. Y creo que el PP tiene mucho que decir. No puede ser que valoren lo de otros, pero no valoren lo propio, y lo de los socios es importante", ha explicado.

Vox habla de "honestidad"

Aunque no ha ofrecido datos concretos, el presidente de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha defendido la actuación de su partido y ha asegurado que la gestión de las donaciones se ha realizado con honestidad. "Nosotros actuamos, nosotros denunciamos", ha señalado durante otra rueda de prensa.

Moreno, además, ha considerado que el PSOE no ha actuado de la misma manera y ha exigido que adopte la actitud de Vox ante los casos de corrupción que afectan a los socialistas "a todos los niveles".

Igualmente, ha opinado que el Gobierno regional "todavía no ha logrado que en Letur o en Mira recuperen la normalidad" tras la dana y ha preguntado dónde estuvo el presidente autonómico, Emiliano García-Page, el día del temporal.

Cañizares y las "explicaciones"

En este contexto, la vicealcaldesa de Toledo y líder del Grupo Municipal Vox, Inés Cañizares, ha señalado en un desayuno informativo que no vería mal que su partido ofreciera explicaciones sobre Revuelta, la organización juvenil vinculada a Vox y situada en el centro de la polémica.

"Creo que siempre está bien dar explicaciones y, sí, no estaría de más que el Grupo Parlamentario de Vox, aquí en las Cortes de Castilla-La Mancha o a nivel nacional, pudiera hacer algunas declaraciones. Yo no lo vería mal", ha insistido a preguntas de los periodistas.

Cañizares, cuyo distanciamiento con la actual dirección del partido es notorio, ha reconocido desconocer el fondo del asunto y ha asegurado manejar la misma información que los medios de comunicación. "Tengo las mismas informaciones que ustedes, por lo que no sé qué hay de cierto; no sé cuál es la verdad", ha reconocido.

Esta polémica se ha producido el día después de que EL ESPAÑOL haya publicado audios en los que el eurodiputado Jorge Buxadé reconoce que Santiago Abascal ordenó revisar las cuentas de Revuelta ante las sospechas por la falta de transparencia en la gestión de las donaciones para los afectados por la dana.

En esas reuniones, Buxadé advirtió del riesgo de un posible delito fiscal y exigió a los responsables de la organización juvenil la entrega inmediata de la documentación contable, una presión que ha terminado con la ruptura entre Vox y Revuelta.

Mientras, la organización ha negado irregularidades y ha defendido que una auditoría externa sigue en marcha.