Cerdán asegura que es "víctima de un complot" que nació de una reunión de Vox y la Guardia Civil en un cigarral de Toledo

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha defendido su inocencia durante su comparecencia en la comisión de investigación en el Senado por el 'caso Koldo'. El exnúmero tres del partido hasta hace seis meses ha asegurado que es una "víctima de un complot del Estado profundo" que nació "en un cigarral de Toledo".

Una reunión celebrada el 2 de abril de 2021 en el espacio del exsecretario general de Vox y diputado nacional, Javier Ortega Smith, a la que, según Cerdán, habrían asistido "lo más granado de la Guardia Civil y de Vox".

Una afirmación que ha derivado en uno de los momentos más tensos de la sesión, originando un hostil cruce de palabras entre Cerdán y el senador del partido en cuestión, Ángel Pelayo Gordillo.

Ha sido cuando Gordillo le ha pedido que explicase por qué ha ido a prisión cuando el exsecretario de Organización socialista ha respondido cuestionando si el propio Gordillo estaba presente en el supuesto encuentro.

"Qué dice usted. Aquí las preguntas las hacemos nosotros. Tenga usted la bondad de respetar esta comisión. El que interrogo soy yo y el que responde es usted", ha afirmado el diputado. De hecho, el propio presidente de la comisión, Eloy Suárez, ha pedido a Cerdán que "no puede formular cuestiones que están fuera del ámbito de la propia sesión".

Sin embargo, Santos Cerdán ha hecho caso omiso y ha continuado con su exposición, pidiendo a Gordillo que explique qué se habló en el encuentro de Toledo para que a raíz de la cita "empezase todo".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.