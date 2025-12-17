Castilla-La Mancha, segunda región donde más crecen los nacimientos hasta octubre y Guadalajara marca el paso

Castilla-La Mancha se sitúa como la segunda región donde más aumentan los nacimientos hasta el mes de octubre respecto al mismo periodo en 2024, con un ascenso de 1.320 niños más y una subida del 2,74 %.

Mientras que las defunciones han subido un 0,8 % en la región, situándose como la segunda región donde menos aumentaron, según la estimación mensual de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la región, en los diez primeros meses del año nacieron 12.145 niños, frente a los 11.821 que nacieron en 2024. El crecimiento del mes de octubre del año pasado se reflejó en 1.220 niños más.

A nivel nacional, los crecimientos han registrado un ligero repunte en los diez primeros meses de este año en los que han nacido 2.738 niños más.

Comunidades autónomas

En total, 267.498 bebés han nacido en España desde enero hasta octubre. La cifra es, no obstante, inferior a la registrada en el mismo periodo en 2019 cuando nacieron 34.050 niños más que en este 2025.

Del total de nacimientos, 129.788 han sido mujeres y 137.710 hombres. Respecto a la edad de las madres, 4.375 bebés eran de mujeres de entre 15 a 19 años; 20.948 de madres de 20 a 24 años; 46.437 de mujeres de 25 a 29 años; 88.825 de entre 30 a 34 años y 79.225 de madres de entre 35 a 39 años. Con más de 40 años fueron 27.644 las mujeres que fueron madres en los primeros diez meses de año.

Por comunidades autónomas, donde más han aumentado los nacimientos han sido en la Comunidad de Madrid, con 43.838 (+3,58) ; Castilla-La Mancha, con 12.145 (+2,74%); País Vasco, con 11.087 (2,11%); Aragón, con 7.306 (+2,32%); La Rioja, con 1.742 (1,98%); Comunidad Valenciana, con 29.606 (+1,09%) y Galicia, con 11.271 (+0,96%).

Concretamente en la región, Guadalajara es la provincia con mayor incremento relativo de nacimientos en toda España, con un 9,78 % más que en el mismo periodo de 2024.

Distribución provincial

En ese análisis por provincias, le siguen Albacete (+3,87 %) y Cuenca (+3,3 %), mientras que Toledo experimenta un aumento más moderado (+2,58 %). Por el contrario, Ciudad Real registra un descenso de -2,12 %, siendo la única provincia castellano-manchega con retroceso en natalidad.

La distribución provincial evidencia una tendencia clara hacia un mayor crecimiento de los nacimientos en el este de la región, especialmente en Guadalajara y Albacete. El repunte de la natalidad en Castilla-La Mancha confirma una tendencia positiva en la región frente a la disminución generalizada de nacimientos en España durante los últimos años.

Aunque la cifra total de nacimientos aún no alcanza los niveles previos a 2019, el crecimiento sostenido en provincias como Toledo y Ciudad Real y la estabilidad en las defunciones refleja una evolución demográfica más favorable que en muchas otras comunidades autónomas.