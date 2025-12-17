Castilla-La Mancha cierra un otoño muy seco y cálido, el octavo más caluroso desde 1960

Castilla-La Mancha ha registrado en 2025 uno de los otoños más cálidos de las últimas décadas y con un acusado déficit de precipitaciones, según los datos presentados este miércoles por la Delegación del Gobierno.

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha señalado durante una rueda de balance junto al delegado de la AEMET en la región, Luis María Bañón, que el otoño ha sido "muy cálido", con una temperatura media de 15,6 grados, lo que ha supuesto "una anomalía de +1,2 grados".

Tolón ha recalcado que este otoño ha ocupado "el puesto número 8 entre los más cálidos desde 1960", situándose como el octavo más cálido de los últimos 65 años.

En cuanto a las precipitaciones, ha indicado que el otoño ha sido considerado muy seco, con una media de 100,7 litros por metro cuadrado, el 69 % de la precipitación habitual.

Entre los extremos, ha destacado los 263 litros por metro cuadrado registrados en Fuencaliente, frente a varias estaciones de la provincia de Albacete donde no se ha llegado a los 50 litros.

Nieve

La delegada del Gobierno ha señalado también la presencia de nieve en zonas altas de la provincia de Guadalajara los días 19 y 20 de noviembre.

Además, ha ofrecido un dato llamativo sobre la actividad eléctrica. "Durante el trimestre se registraron en la región 4.330 rayos, siendo el 5 de noviembre el de mayor actividad tormentosa, con 1.006 rayos registrados".

En su balance final, Tolón ha afirmado que Castilla-La Mancha ha tenido un otoño muy cálido y muy seco y ha avanzado que, a falta de los datos definitivos de diciembre, 2025 será normal en lo pluviométrico y tendrá un carácter térmico entre cálido y extremadamente cálido.

Según ha explicado, la temperatura media anual podría situarse entre los cinco valores más altos de toda la serie histórica.

Tolón ha advertido de que estos datos confirman "un contexto de emergencia climática que requiere la implicación de todos y de todas".

Frío final de año

Por su parte, el delegado de la AEMET en Castilla-La Mancha, Luis María Bañón, ha señalado que 2025 ha sido un año caluroso, con un junio extremadamente cálido, el más cálido de toda la serie histórica.

Finalmente, ha avanzado que el final de año y el inicio de 2026 llegarán con temperaturas más frías de lo normal.