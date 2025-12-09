Valverde: "Los ayuntamientos son los grandes olvidados al hablar de financiación y a la vez la administración más eficiente"

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha destacado el alto potencial que tiene la provincia y ha abogado por la "necesaria revisión" de la financiación autonómica para lograr una mejora que llegue a los ayuntamientos.

"El gran olvidado cuando hablamos de financiación autonómica es la administración local", ha asegurado durante su intervención en la jornada "Financiación local e impulso económico: Claves para el futuro de Ciudad Real", organizada por la Diputación y el Ayuntamiento de Ciudad Real, en colaboración con Veolia y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en el Museo del Quijote de la capital provincial.

Para Valverde, Ciudad Real es una provincia con muchos focos "con un potencial económico muy importante", en torno a la A-43, la capital y la zona central. Sin embargo, ha recordado que cuenta con otros elementos que "debemos ser capaces de potenciar".

"El planteamiento del crecimiento económico tiene que hacerse de una manera poliédrica. Desde la Diputación estamos empeñados en lograr que las diferencias entre un territorio y otro no existan", ha expresado.

El presidente provincial ha criticado que los ayuntamientos tienen que afrontar cada vez más recursos que no son de su competencia y que "requieren una financiación adecuada". "Muchos de ellos sufren una asfixia. Ahí es donde la Diputación está interviniendo de forma determinante. Solo en 2025, ha destinado la cifra histórica de 75 millones de euros al desarrollo de infraestructuras y de servicios públicos. La administración local ha demostrado que es la más cercana, eficaz y eficiente, en definitiva, la que mejor sabe utilizar cada euro", ha indicado.

Asimismo, Valverde ha abogado por fomentar una adecuada relación con los generadores de oportunidades y se ha mostrado convencido de que "los empresarios son los principales impulsores de empleo".

Comunicaciones

Por otro lado, el presidente de la Diputación ha apuntado a la importancia de las comunicaciones en el desarrollo económico de Ciudad Real. Y ha lamentado que el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha "no se preocupan" de las carreteras de la provincia.

"Existe un debate sobre la autovía que tiene que ir a Lisboa tiene que ir por el norte o el sur. Lo que tenemos es una autovía interrumpida y lo que queremos es que se haga. Esta infraestructura no se está generando y está impidiendo el desarrollo de nuestro territorio", ha explicado, a la vez que ha adelantado que la Diputación destinará 11 millones en 2026 para la mejora de carreteras.

Por ello, ha reclamado a las administraciones que tomen "más en serio la pujanza de Ciudad Real". "La potencialidad de esta provincia está fuera de dudas, pero necesita una planificación estratégica", ha sentenciado.