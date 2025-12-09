El presupuesto de la UCLM crece un 7,2 %, hasta los 357 millones de euros: se ofertarán 134 plazas de profesor

El Consejo de Gobierno de la UCLM ha aprobado el presupuesto y el plan de inversiones para el próximo año. UCLM

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) dispondrá en 2026 de un presupuesto superior a los 357,2 millones de euros, un 7,3 % más que en el ejercicio anterior. El Consejo de Gobierno, celebrado este martes en el Campus de Ciudad Real bajo la presidencia del rector Julián Garde, ha validado la propuesta presentada en el año del 40 aniversario de la institución y que se corresponde con la última establecida en el marco del contrato-programa firmado con el Gobierno autonómico. También se ha dado luz verde al plan de inversiones.

De los 24,4 millones de aumento, la mitad se destinará a nuevo gasto de actuaciones en el capítulo de inversiones y el resto, principalmente, a la subida de los costes de personal y cotizaciones a la Seguridad Social, 11 millones más que en el ejercicio anterior.

El vicerrector de Economía y Planificación Estratégica, Francisco Sáez, ha recordado que estas son las últimas cuentas ratificadas en el marco del contrato-programa establecido con la Junta de Comunidades para el periodo 2022-2026. Para su elaboración, se ha tenido en cuenta la transferencia nominativa fijada en 235,1 millones, con los que se cubren los costes salariales de los empleados públicos —incluida la subida salarial del 1,5 %— y la compensación por la primera matrícula gratuita, que alcanza un valor estimado de 3,5 millones.

Además, Sáez se ha referido a los costes de personal de estructura, al retorno comunitario —al que hay asociada una partida de previsión de gasto financiada con fondos comunitarios de 26,3 millones y otra de ingresos de 31,5 millones—, y a los ingresos por matrículas oficiales, que ascenderán a 25 millones.

Por su parte, el plan de inversiones recoge una partida de 18,6 millones que contemplan, entre otras actuaciones, la reprogramación en infraestructura e investigación del futuro campus biosanitario de Ciudad Real, cuya obra salió a licitación el pasado mes de julio.

En el ámbito de la sostenibilidad, destaca la nueva actuación de un millón de euros para la rehabilitación energética del edificio Fermín Caballero, sede de la Escuela Superior de Informática del Campus de Ciudad Real; y un proyecto de monitorización de consumos energéticos de la UCLM.

Plazas y nuevos títulos

La oferta de empleo público de 2025 contará con 31 plazas de acceso libre y 60 de promoción para el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), y con 134 de turno libre para el cuerpo de profesorado titular y otras tantas de promoción interna a catedrático.

Además, se ha aprobado una ampliación del 62,7 % de plazas de enseñanzas propias para el curso 2025/2026, lo que supone una oferta final de 6.437 plazas. Los títulos de microcredenciales universitarias, destinados a la recualificación profesional de personas trabajadoras, son las que experimentan el mayor incremento, en un 156,7 %, y pasan de una oferta inicial de 1.642 plazas a 2.690.

Asimismo, se han aprobado los nuevos títulos propios de Máster de Formación Permanente en Métodos de Síntesis de la Evidencia Científica en Salud, de Experto en Intervención y Prevención en el Ámbito de las Adicciones y de Experto en Caracterización y de Compuestos Químicos y Materiales.