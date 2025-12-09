El Gobierno central abona 27 millones para reconstruir Letur, zona cero de la dana de 2024 en Castilla-La Mancha

La delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha ofrecido este martes en Albacete un balance de las inversiones y actuaciones del Ejecutivo central en la provincia. La delegada ha estado acompañada por el subdelegado del Gobierno en Albacete, Miguel Juan Espinosa.

Tolón ha defendido la aportación económica realizada por el Estado para la recuperación de la red viaria y las infraestructuras municipales dañadas por la dana de octubre de 2024. La Administración central ha puesto más de 40 millones de euros a los pueblos de Albacete afectados por aquel extremo meteorológico, de los que 27 millones se han destinado a Letur, uno de los municipios más afectados por las riadas y donde fallecieron seis personas.

Además, la provincia del sureste de la comunidad ha recibido más de 12 millones destinados a la modernización de 180 kilómetros de la red viaria provincial. Actualmente, se destinan otros 12 millones para la conservación de la red estatal.

Entre los principales proyectos, Tolón ha destacado la intervención en la A-32 entre Balazote y Albacete, con una inversión prevista de 67 millones. A ello se suman los 96 millones presupuestados para el estratégico enlace entre la CM-313 y la A-32.

En el ámbito de los transportes, la delegada ha señalado el plan de inversiones aeroportuarias de AENA, una propuesta que incluye diversas mejoras en el aeropuerto de Albacete. Estas actuaciones se centran en la seguridad, las comunicaciones y la sostenibilidad de las instalaciones.

Además, la provincia ha recibido una multimillonaria inversión dirigida a Airbus para la fabricación de helicópteros que serán adquiridos por el Ministerio de Defensa. Esta actuación consolida a Albacete como centro de referencia de la producción aeronáutica nacional.

Respecto a la vivienda, la provincia ha recibido 9,5 millones procedentes del Plan de Recuperación. Estos fondos se destinarán a la rehabilitación energética de 478 viviendas situadas en el barrio de La Pajarita de la capital.

Los fondos EDIL otorgados por el Ministerio de Hacienda también han beneficiado a varios municipios y entes de Albacete. En total, serán más de 40 millones para proyectos de la Diputación provincial, Albacete, Almansa, Villarrobledo y la Sierra de Alcaraz, junto a las localidades de sus entornos.

La delegada también ha destacado el apoyo al turismo, que ha contado con el Plan de Sostenibilidad Turística de La Manchuela. Esta iniciativa de apoyo al sector ha sido dotada con 3,1 millones.

En promoción económica, las empresas han resultado las principales beneficiarias del Plan de Recuperación. Se ha destacado la ayuda de 34 millones destinada a 8.350 pymes de la provincia, que ha beneficiado a más de 30.000 empleos a través del programa Kit Digital.

Otro proyecto relevante ha sido la nueva planta de biomasa de la compañía láctea Lactalis en Villarrobledo. Esta inversión, de 6,3 millones, ha contado con el apoyo del PERTE de descarbonización industrial.

En materia de agricultura, se van a invertir cerca de 20 millones para la modernización integral de la comunidad de regantes Príncipe de España. Además, los parques eólicos en Peñas de San Pedro y Casas de Lázaro han recibido más de 20 millones.

Otras mejoras

En materia de Seguridad, Tolón ha incidido en el incremento de la plantilla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Gobierno de Pedro Sánchez ha aumentado el personal en más de un 12 % desde 2017, lo que implica 134 agentes más de Policía Nacional y Guardia Civil en Albacete.

Antes de los detalles provinciales, la delegada ha querido destacar los datos del conjunto de Castilla-La Mancha. El Gobierno ha mejorado la financiación de la autonomía con las mayores entregas a cuenta de su historia: 7.480 millones para 2026. La condonación de la deuda ha supuesto 4.927 millones para la región, reduciendo su pasivo un 30 %.

La delegada ha recalcado que Albacete capital ha recibido en los últimos años cerca de 30 millones de los fondos europeos. El Ayuntamiento se ha beneficiado también de las medidas de financiación del Gobierno, recibiendo en el presente ejercicio casi 70 millones en entregas a cuenta, dato récord.

Tolón ha insistido en que este impulso representa una movilización de recursos "nunca antes vista" para la modernización y transformación de la provincia, un compromiso con Albacete que se refleja directamente en sus datos socioeconómicos. Los contratos indefinidos han experimentado un notable aumento del 227 %, mientras la provincia ha alcanzado el mayor número de personas ocupadas de su historia, superando en 20.000 la cifra registrada en junio de 2018.