Esther Esteban: "Hoy, más que nunca, resulta imprescindible repensar los modelos de financiación local"

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha subrayado la necesidad de repensar el modelo de la financiación municipal, en el marco del foro "Financiación local e impulso económico: Claves para el futuro de Ciudad Real". Un encuentro de reflexión y diálogo concebido para abordar los desafíos y oportunidades de la provincia, celebrado en el emblemático Museo del Quijote, organizado por la Diputación de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Ciudad Real, en colaboración con Veolia y este periódico.

Durante su intervención, Esteban ha destacado la importancia de la jornada en un contexto de transformación económica, afirmando que "hoy, más que nunca, resulta imprescindible repensar los modelos de financiación local, fortalecer la sostenibilidad de nuestras administraciones y trazar estrategias que impulsen el desarrollo económico y empresarial de Ciudad Real".

La cita ha reunido a representantes institucionales, responsables municipales y expertos para analizar cuestiones clave como la financiación municipal, la gestión eficiente de los recursos públicos y el papel de los ayuntamientos "como motores de crecimiento y cohesión territorial", ha afirmado.

La periodista ha señalado que la provincia de Ciudad Real "vive un momento de especial dinamismo económico". Citando el informe Ciudad Real Avanza 2025, elaborado por la Universidad de Castilla-La Mancha y el IMPEFE, ha enfatizado en que la capital provincial "ha experimentado un crecimiento sostenido en empleo, turismo, vivienda y actividad empresarial".

Este impulso se ha consolidado con "un aumento significativo en el número de empresas y autónomos" en el tercer trimestre de 2025, ha recalcado, junto a la presencia de compañías líderes como García Baquero, Félix Solís y Vestas, entre otras. "Estas empresas no solo generan empleo y riqueza, sino que posicionan a Ciudad Real como un polo estratégico en sectores clave como la agroindustria, la energía y la innovación tecnológica", ha indicado.

"Compromiso firme y constante"

En referencia al medio que preside, Esther Esteban ha recalcado el compromiso "firme y constante" con el desarrollo de la tierra y "sus gentes": "EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha no solo informa: acompaña, conecta y da voz a quienes construyen el presente y el futuro de nuestra comunidad". Ha recordado que es el "primer periódico autonómico en internet y líder absoluto de la prensa digital en todos los parámetros".

El medio alcanzó en 2024 un récord de "18 millones de lectores y 42 millones de páginas vistas", una tendencia que continúa en 2025, llegando a "2.860.000 usuarios únicos y 5 millones de páginas vistas" el pasado octubre. El 26 de octubre, incluso, se logró la cifra de "988.000 usuarios únicos y 1.180.000 páginas vistas en un solo día". Estas cifras confirman el papel del periódico "como referente informativo y plataforma clave para amplificar el mensaje de transformación territorial y sostenibilidad", ha enfatizado.

Esteban ha finalizado su intervención animando a los asistentes "a participar activamente, a compartir ideas y propuestas, y a aprovechar este foro como una plataforma para construir, entre todos, un futuro más sólido, justo y próspero para Ciudad Real".

El evento contará, a lo largo de la mañana, con la intervención del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez; el presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde; el alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, así como la mesa de debate "Los retos de la financiación local y desarrollo empresarial", con la participación de la directora ejecutiva de Veolia Agua Castilla-La Mancha, Marta Nieto, y los alcaldes de varias de las localidades más pujantes de la provincia ciudadrealeña: Miguel Ángel Ruiz, de Puertollano; Javier Navarro Muelas, de Tomelloso; y Raquel Jurado Merchán, de Almadén.