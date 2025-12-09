Los alcaldes exigen una financiación municipal justa para mejorar servicios sin incrementar impuestos

"Si es competencia autonómica que pague la Junta; si la competencia es estatal que pague el Gobierno de España y si es municipal, los ayuntamientos". Este es el mantra expresado por el alcalde de Tomelloso, del PP, Javier Navarro, durante su intervención en la mesa de debate "Los retos de la financiación local y desarrollo empresarial", que ha reunido a la directora ejecutiva de Veolia Agua Castilla-La Mancha, Marta Nieto, y los regidores de tres municipios de la provincia ciudadrealeña: Miguel Ángel Ruiz, de Puertollano; Javier Navarro Muelas, de Tomelloso; y Raquel Jurado Merchán, de Almadén.

Los tres ediles han coincidido, en el foro organizado en el Museo del Quijote de Ciudad Real, en la necesidad de aclarar las competencias de cada administración pública, se niegan a que sus vecinos "paguen" -con más presión fiscal- las consecuencias de la "infrafinanciación" de los ayuntamientos, y se han lamentado de un problema ya latente: "Los contratos públicos ya se están quedando desiertos para prestar servicios esenciales, aunque no son de nuestra competencia", ha indicado el primer edil de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz.

El incremento del coste de las concesiones está suponiendo una "asfixia" para muchos municipios, han indicado, que están viendo cómo la prestación de servicios se encarece, los ingresos no aumentan lo suficiente, y los recursos de otras administraciones no llegan como deberían para financiar servicios tan importantes como la ayuda a domicilio para los mayores, los recursos para corresponsabilidad, las viviendas tuteladas u otras cuestiones como el mantenimiento de los colegios y la instalación de climatización.

Los alcaldes han indicado la importancia de la colaboración "público-privada" pero sin olvidar la esencial colaboración "público-pública" en la línea de que cada administración pública asuma sus competencias y se implique a través de las empresas públicas y sociedades estatales, ha indicado la alcaldesa de Almadén.

Marta Nieto ha hablado de la pequeña gran revolución tras un cambio de marca de Aquona a Veolia. "Aunamos las tres patas de nuestra estrategia: energía, residuos y agua, creemos que podemos aportar valor en la región, porque es nuestra tierra", ha comentado, incidiendo en que el futuro de la financiación de los servicios está "en la colaboración público-privada" para ayudar a las administraciones "a no hacer grandes desembolsos y mantener los servicios".

Colaboración de las empresas

Ha explicado que en el caso del agua, un recurso "esencial", en una tierra donde hay problemas con este recurso, la empresa privada "aporta la innovación, la capacidad y los niveles de macroescala para reducir costes". "En un lugar donde cada gota de agua cuenta, donde no hay agua para regar, no hay desarrollo, no hay industria y si no hay financiación, no hay impuestos, el futuro pasa por la colaboración". Además, ha añadido que el futuro de la gestión del servicio de agua y alcantarillado pasa por la "digitalización" de la gestión del servicio.

El alcalde de Puertollano ha recalcado que su consistorio "aporta 10 veces más para financiar la ayuda a domicilio que la Junta, un dinero que dejamos de invertir en la ciudad, porque asumimos competencias que no son propias y recursos que no podemos destinar a lo que deberíamos". "No nos planteamos devolver competencias, sería impensable que un alcalde deje de prestar servicios pese a que explique que el dinero no llega a los ayuntamientos, además hay que aumentar servicios", ha insistido.

No a los recortes

El regidor de Tomelloso ha abundado en que los ciudadanos "no deben vivir recortes, sino lo contrario", pero ha lamentado la falta no solo de financiación sino también de seguridad. "Hemos tenido que ver incrementado el capítulo uno (por el incremento de salarios a los funcionarios), pero no tenemos certidumbre sobre numerosas cuestiones". "Nos están asfixiando económicamente", ha apuntado.

El primer edil, como sus compañeros de mesa, ha añadido que su objetivo en ningún caso pasa por subir la presión fiscal a sus vecinos. "Nuestro objetivo es bajar los impuestos y subir la eficiencia a través de la colaboración público-privada, como en el caso de la empresa Veolia con el agua", ha indicado.

Por su parte, la alcaldesa de Almadén ha abogado por una financiación local adaptada a las características específicas de cada municipio, en su caso para lidiar con su "deuda heredada" y la situación "peculiar" por el fenómeno de la despoblación, toda vez que "el café para todos no suele funcionar bien". "Es innegable que los ayuntamientos asumimos servicios que no son propios y que por cuestiones como la despoblación contamos con ingresos inferiores, porque los ayuntamientos nos nutrimos del IBI, el IAE, las tasas, etcétera, y si la población disminuye, disminuyen también los ingresos, pero los servicios deben ser los mismos", ha explicado, preguntándose: "¿Por qué mis vecinos en una situación de deuda, que no es responsabilidad de ellos, deben ver menguados sus servicios?".

Los ayuntamientos también han solicitado apoyo a sus 'hermanas mayores', las administraciones autonómica y nacional, para poder ofrecer beneficios fiscales y fomentar que nuevas empresas puedan instalarse en sus municipios, ser más atractivos y competitivos, y mejorar las capacidades de cara al incremento poblacional esencial para ser localidades más pujantes.

Además, han lamentado que la cuestión de la financiación se convierta en un arma política entre los partidos. "A veces echas cuentas y no dispones de dinero para poder afrontar una infraestructura, y encima te lo echan en cara y te cortan un traje", ha lamentado la alcaldesa de Almadén, con una conclusión directa: "Cuando pasan las elecciones, todos los gobiernos tenemos que trabajar para lo mejor de los vecinos y olvidarnos de los signos políticos".