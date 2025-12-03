"Rezamos para que no llegue": el porcino de Castilla-La Mancha teme la peste africana y urge a la caza del jabalí

Los productores de porcino de Castilla-La Mancha sienten "mucho miedo" ante la posible expansión de la peste porcina africana a las explotaciones de la región. Para evitar que los casos detectados en Cataluña se reproduzcan en la comunidad autónoma, responsables de varias consejerías de la Junta de Comunidades, coordinados por la directora general de Ordenación Agropecuaria, Lydia Benítez, mantuvieron el pasado lunes una reunión virtual con representantes del sector en la que se revisaron los protocolos de prevención. El próximo viernes se celebrará un nuevo encuentro.

Castilla-La Mancha es uno de los territorios con mayor producción porcina de España. Las provincias de Toledo y Cuenca despuntan en este tipo de ganadería. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en marzo de 2021 existían unas 1.500 explotaciones dedicadas a esta carne en la región, algo más de 1.100 en régimen intensivo. El censo de cerdos superaba los 1,7 millones y la producción alcanzaba las 408 toneladas, lo que la situaba como la cuarta del país, solo por detrás de Cataluña, Aragón y Castilla y León.

"Tenemos un mercado con el cerdo de capa blanca brutal", ha ratificado Blanca Corroto, vicepresidenta de Asaja en la región. La enfermedad viral localizada en Barcelona "nos puede pegar una buena leche". En el sector confían en conjurar el peligro y "controlarlo" antes de que aparezca. "Aquí estamos rezando para que no llegue".

En el improbable supuesto de que estas cepas alcanzasen alguna granja, la respuesta implicaría el sacrificio de las cabezas de ganado. Pero en ningún caso, aclaran tanto Asaja como desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la enfermedad se transmite a las personas: ni por contacto ni por la ingesta de carne o productos derivados. "Aun en el hipotético caso de que se consumieran carne y embutidos de cerdo o jabalí enfermos, no existiría riesgo para la salud", ha explicado la OCU.

Desde la asociación agraria han hecho un "llamamiento a la tranquilidad" y han recordado la existencia de "muchísimas medidas de bioseguridad" en las granjas de cerdos. El dispositivo de las instalaciones incluye, entre otros efectos, vallas perimetrales, un arco de lavado para los vehículos o la obligación de desinfección para quien se adentre en la explotación. Se trata de normas "superexigentes de protección".

No obstante, los dueños de los negocios han advertido del "varapalo" que implicaría la expansión de la enfermedad. "Podría ser el hundimiento total del sector ganadero del porcino", ha enfatizado Corroto. El peor escenario supondría un nuevo revés para los criadores de ganado, una actividad que "está tocada y prácticamente hundida", pero que había tenido en el mercado del cerdo "un sector que se defiende".

Cazar para controlar la "fauna salvaje"

Asaja Castilla-La Mancha ha insistido en la caza como la mejor solución preventiva y ha solicitado que se autorice "ahora mismo" la captura masiva de jabalíes. "La gente se tiene que dar cuenta de que la fauna salvaje transmite una serie de enfermedades que son incontrolables".

La asociación agraria ha señalado el potencial precautorio de la actividad cinegética. "Tienen que empezar a dar más permisos, más autorizaciones", han reclamado a la administración. "¿Cómo se vacuna a un jabalí? ¿Cómo se controla eso?", se han preguntado de forma irónica.

Además de los jabalíes, Corroto también ha apuntado a los ciervos y los conejos, portadores, respectivamente, del vector transmisor de la tuberculosis a las vacas y de garrapatas. Otras enfermedades como la lengua azul bovina también se desencadenan por la interacción de otros animales.

Sin embargo, la gestión agropecuaria consiste en "hacer caso a quien no debemos porque parece que no se quiere quedar mal con los que vocean más que los demás". Las políticas que se impulsan desde el “lobby de presión de los ecologistas” resultan, a juicio de Corroto, lesivas para el campo. "No tienen ni puñetera idea de qué va esto, no viven de la ganadería".

Lejos del radar de los políticos

Hasta el momento, la incipiente crisis no ha impactado en los números de las explotaciones porcinas de la región. "China es nuestro mayor importador y, afortunadamente, solo ha dejado de comprar en la zona restringida relacionada con el foco de Collserola; en el resto, sigue comprando". El gigante asiático es el destinatario de algo menos de la mitad de las exportaciones de cerdo procedentes de Castilla-La Mancha.

Desde Asaja han mostrado su conformidad con el cauce de comunicación abierto con el Ministerio que dirige Luis Planas. Asimismo, han hecho una "valoración muy positiva" de la actuación del Ejecutivo autonómico en este ámbito. "Nuestra comunidad autónoma está actuando", han recalcado. La asociación ha pedido que el trabajo "conjunto" con productores y veterinarios para “erradicar” el problema continúe.

En cualquier caso, han deslizado la conveniencia de que una comunidad autónoma "muy ganadera" como Castilla-La Mancha pueda "plantear las cosas de otra manera, independientemente de lo que diga el Ministerio".

Al mismo tiempo, Corroto ha lamentado la falta de atención de los diferentes actores políticos al sector afectado por la irrupción de la fiebre porcina. "El Gobierno ni está ni se le espera, pero es que el resto de partidos está a lo suyo", ha afeado la vicepresidenta regional de Asaja. "¿Ha habido algún partido que haya mostrado su preocupación por este tema a nivel nacional o en Castilla-La Mancha?", ha cuestionado.