El campo castellanomanchego clama por relevo generacional, más valor añadido y agua en el II Foro del Club Conecta

El II Foro de la Asociación Club Conecta, celebrado este miércoles en CaixaForum Madrid bajo el lema 'Castilla-La Mancha, una mirada al futuro', ha dejado un mensaje unánime entre los representantes del sector agroalimentario castellanomanchego: sin relevo generacional, sin mayor profesionalización comercial, sin menos burocracia y sin agua, el futuro del campo está comprometido.

La preocupación por la falta de jóvenes ha sido una constante en una mesa redonda moderada por Amador G. Ayora, director de El Economista. Antonio Martínez, presidente de la DO Queso Manchego, ha advertido de que la base productiva "está muy envejecida" y que de 1.100 ganaderos de oveja manchega en los años 80 quedan "alrededor de 500".

Ha resumido la situación con una frase que ha resonado en el auditorio: "Somos un gigante con los pies de barro". Y ha añadido: "Hay que empezar a afrontar ya el reto del relevo generacional".

La situación en el azafrán es todavía más crítica. Valentina Cabra, presidenta de la DOP Azafrán de La Mancha, ha sido tajante: "Estamos tocando fondo. Más abajo no sé si podemos ir y solo nos queda ir remontando". Ha recordado que de 50 toneladas en los años 70 se ha descendido a 280 kilos en 2023.

"Fijaos la falta que tenemos de relevo y de mano de obra", ha insistido, recordando que el cultivo de azafrán es "muy duro" y que de un día para otro, dependiendo de cuando florece la flor, se necesitan decenas de trabajadores cualificados que es muy complicado encontrar y movilizar. Igualmente, ha reclamado inversión en innovación: "Hay que investigar mucho en maquinaria. Esto todavía no se ha desarrollado".

Comercializar

La mesa también ha puesto el acento en la necesidad de dar más valor añadido y aprender a comercializar mejor, aportando una garantía de calidad al consumidor.

Sobre el mazapán de Toledo, Juan Ignacio de Mesa, presidente del obrador Santo Tomé, ha lamentado que "el nombre de Toledo se malutiliza", incluso dentro de la propia ciudad, donde en ocasiones se vende producto de baja calidad y producido fuera. Ha recomendado a los presentes que se fijen en un detalle fundamental a la hora de comprar mazapán: que su calidad sea "suprema". "Todo lo demás son sucedáneos", ha advertido, recordando que en otro tipo de categorías más bajas el porcentaje de almendra no llega al 50 %.

Martínez, por su parte, ha sido claro sobre la valorización que necesitan los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha: "Hay que aprender a comercializar. Nunca hemos sabido dar ese paso". Y ha denunciado el impacto del fraude en productos como el queso manchego o el azafrán de la Mancha: "El nivel de fraude es muy alto". En Estados Unidos el término 'manchego' empieza a asociarse a productos que nada tienen que ver con la región: "Corres el riesgo de que en 30 años se conozca como manchego al queso mexicano para hacer burritos o fajitas".

La unión hace la fuerza

En el mundo del vino, Esther Bello, consejera de la cooperativa y almazara de Tomelloso (Ciudad Real) Virgen de las Viñas ha destacado que se han convertido en el gran motor económico de la comarca. "Somos pequeños agricultores que, sumando fuerzas, creamos vinos muy importantes y competimos con los mejores caldos europeos y del mundo", ha afirmado. Ha subrayado que casi el 70 % de la producción se exporta y que la profesionalización "ha sido enorme".

Sin embargo, Bello también ha advertido del impacto de la burocracia y de las decisiones que "se toman en despachos de Europa sin conocer la realidad". En esa línea, ha reclamado que sean escuchados quienes trabajan la tierra y quienes conocen cada sector desde dentro.

La promoción ha aparecido como otra asignatura pendiente. Martínez ha pedido "más presencia en ferias, sobre todo internacionales", y Rocío Arroyo, chef de Santa Cruz de Mudela, ha asegurado que la gastronomía es un aliado clave: "Los chefs, los sumilleres, somos los mejores embajadores de todos estos productos". Ha insistido en que en ferias turísticas como FITUR "no hay ningún stand donde no haya cocineros".

La necesidad de garantizar el acceso al agua ha sido otro de los temas de la mesa redonda. Martínez ha recordado que Albacete, su tierra, creció gracias a los regadíos y ha criticado que los desajustes en las concesiones y los trasvases "siempre perjudican a Castilla-La Mancha". "No puede ser que veas pasar ese agua y tener bancales al lado que, con solo un poco de agua, podrían producir el doble", ha dicho.

Bello ha sido igual de contundente: "No tenemos agua. Se está acabando". Y ha señalado la necesidad de infraestructuras y de una planificación clara: "El agua hay que cuidarla".