Almagro, Almadén, Sigüenza y Toledo piden mejor promoción turística y más fondos para mantener su patrimonio

Representantes de cuatro de las localidades más turísticas de Castilla-La Mancha, Almagro, Almadén, Sigüenza y Toledo, han enfatizado la importancia de la promoción y han subrayado la necesidad de una financiación adecuada para sostener el patrimonio sobre el que articulan una oferta que atrae a miles de visitantes cada año, millones en el caso de la capital regional. Una mesa redonda organizada por Club Conecta, y celebrada en CaixaForum Madrid, ha desgranado el potencial económico de una actividad emergente en la comunidad autónoma y que se ha consolidado como seña de identidad de los cuatro municipios convocados.

El alcalde de Almagro, Francisco Ureña; la alcaldesa de Almadén, Raquel Jurado; la regidora de Sigüenza, María Jesús Merino; y el concejal de Turismo de Toledo, José Manuel Velasco; han desgranado los principales atributos de sus respectivas localidades.

Ureña ha señalado al corral de comedias como "buque insignia", mientras Jurado ha destacado las minas de mercurio y la plaza de toros hexagonal como banderas de la tercera ciudad de la región distinguida por la Unesco por su patrimonio. Entretanto, Merino ha presumido de la conjunción de catedral, castillo y paisaje cultural que define a su pueblo; por su parte, Velasco ha recordado el centenar de edificios considerados bienes de interés cultural que disfruta la cabecera de Castilla-La Mancha.

Más allá del inventario patrimonial, la gestión del turismo supone uno de los principales retos en una región que, sin la oferta de sol y playa, se aferra al legado monumental para el desarrollo de esta actividad. Con carácter general, las ciudades de Castilla-La Mancha aspiran a recibir más turistas, aunque la gestión de los flujos y la adecuación a las realidades vecinales ya existentes se antojan como elementos de controversia.

El pasado año, Almagro recibió 119.000 visitantes, un volumen que multiplica por doce su censo, algo más de 9.000 vecinos. Almadén también crece en visitantes, aunque sufre por la lejanía respecto a Madrid, Córdoba o Ciudad Real, y reclama la conexión con la autovía A-43 y una estación de tren más próxima a su núcleo urbano. Desde Sigüenza se apuesta por "desestacionalizar" la llegada de viajeros y atraerlos en jornadas de diario. En Toledo se invoca al "turismo de calidad" y se insiste en relacionar el paisaje urbano característico con una oferta cultural extensa.

En todo caso, conviven "retos diferentes", ha explicado el representante de Toledo. Los pueblos con patrimonio tienen que “promocionarlo y convertirlo en motor económico”, ha contado Velasco sobre una realidad que a la capital regional ya no le aplica por el altísimo caudal que recibe. La propuesta municipal trata de expandir los "beneficios que los visitantes producen en la ciudad" al mayor número de vecinos posible.

La recepción de turistas en la ciudad imperial alcanza niveles puntuales de masificación: en 2024, se rozaron los 3 millones de visitantes. "Tenemos que trabajar para que el turismo sea compatible con la vida y para que nuestro casco histórico no sea un museo", ha remarcado.

El turismo es en Almagro "el principal motor económico", ha aseverado su alcalde. No obstante, Ureña ha urgido a las administraciones públicas a reforzar la financiación destinada al cuidado del patrimonio. "Una casa de un vecino es un bien que produce beneficios a terceros, pero que a él le cuesta dinero; sin inversión puede descuidar un escudo o una portada", ha añadido.

Jurado ha definido a la ciudad minera como una joya desconocida y ha afeado a la Junta de Comunidades la escasa promoción que le brindan. "Me he indignado cuando he visto campañas de turismo de Castilla-La Mancha sin una sola imagen de Almadén: lo reclamamos y hay disculpas, pero esto no puede ser un error", ha dicho. El turismo aún no es el primer sustento de esta ciudad.

Por su parte, la alcaldesa de Sigüenza ha planteado la creación de un estatuto del pequeño municipio, una disposición que incluiría aspectos como la financiación o la gestión de fondos europeos. También ha señalado la escasez de viviendas que se observa en el mundo rural.