Visitas teatralizadas a las Cortes de Castilla-La Mancha por la Constitución: así te puedes apuntar gratis

Las Cortes de Castilla-La Mancha han preparado un programa de actos en torno a la celebración del Día de la Constitución, el 6 de diciembre, en el que destaca una jornada de puertas abiertas con visitas teatralizadas al convento de San Gil, sede del parlamento regional, la celebración de un acto institucional o una exposición de fotografía de la Agencia Efe por su 40 aniversario en la región.

Así lo ha reflejado el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, en una rueda de prensa donde ha reivindicado el "orgullo" con que la institución celebra este día.

"Hay regiones que pretenden ignorar que son fruto de que tenemos una constitución que nos ha dado lugar a nacer y que somos fruto del modelo descentralizado de la Constitución de 1978, que es la mejor que hemos tenido porque es la que ha permitido más años de paz, más años de libertad, más años de democracia y, sobre todo, más años de convivencia”, ha expresado.

Un año más, la actividad central de esta programación la constituye un acto institucional junto a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, el miércoles 3 de diciembre, con intervenciones de los presidentes Bellido y Emiliano García-Page en el Salón de Plenos, donde habrá actuaciones musicales, y un segundo bloque en el patio principal de San Gil para el tradicional izado de banderas, han informado las Cortes en nota de prensa.

También como en las ocasiones anteriores desde que Bellido preside el parlamento, la fachada principal del antiguo convento será iluminada con una imagen en movimiento de la bandera de España, visible desde diferentes puntos de la ciudad de Toledo, en las tardes y noches de los días 5, 6 y 7 de diciembre.

Visitas teatralizadas

La principal novedad de la programación de este año consiste en que la habitual jornada de puertas abiertas del propio 6 de diciembre serán en esta ocasión unas visitas teatralizadas, en las que personajes caracterizados de época harán guiños a las diferentes etapas y usos que ha tenido la actual sede del parlamento.

Bellido ha avanzado que inicialmente habrá dos pases a las 10:30 y 12:00 horas, aunque si hay mayor demanda podría ampliarse a la tarde. Las personas interesadas en participar tienen que hacer una reserva gratuita escribiendo al email puertasabiertas@cortesclm.es.

Toda esta actividad coincide con una campaña en medios de comunicación con el lema “el valor de convivir, el impulso de avanzar” y que muestra una imagen con dos ejemplares de la Constitución Española, cuyo aniversario se conmemora ahora, y del Estatuto de Autonomía, cuya profunda reforma aprobada por la asamblea regional en mayo están tramitando en estos momentos las Cortes Generales como ley orgánica.

Bellido ha estado acompañado de la delegada de la agencia Efe en Castilla-La Mancha, Lidia Yanel, ya que este viernes se ha inaugurado la exposición fotográfica ‘Momentos icónicos de nuestra historia reciente’, la primera de las actividades enmarcadas en el Día de la Constitución.

Se trata de la exposición que ya estuvo en octubre y noviembre en el Centro Cultural San Marcos y que se ha realizado con patrocinio de la Junta de Castilla-La Mancha y colaboración de las Cortes regionales, el Ayuntamiento de Toledo y Aqualia, con una selección buceando en las más de 103.000 imágenes de la región que tiene el archivo de la agencia.

Esta exposición puede verse hasta el próximo martes 16 de noviembre en la planta noble del Convento de San Gil de Toledo de lunes a jueves en horario de 9:00 a 19:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:00 horas.