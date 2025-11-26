Vox presenta una enmienda parcial al presupuesto de Castilla-La Mancha para 2026

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha ha presentado este miércoles una enmienda parcial al proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2026.

Según han confirmado fuentes de Vox a la agencia de noticias EFE, se trata de una enmienda parcial al articulado del presupuesto. Será este mismo jueves cuando el partido dé más detalles de la misma en una rueda de prensa en el parlamento autonómico.

Esta enmienda se sumará a las 1.150 que ha presentado este miércoles el Partido Popular, con el propósito de "combatir el hachazo a los servicios públicos que representan las cuentas", tal y como ha indicado la portavoz 'popular', Carolina Agudo.

12.903 millones

El proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2026 asciende a 12.903 millones de euros, lo que supone una variación del 1,5 % con respecto al año anterior.

Tras el rechazo a las enmiendas a la totalidad, se ha abierto el plazo para la presentación de las enmiendas parciales. La Mesa de las Cortes se debe reunir para calificarlas, antes de la Comisión de Economía y Presupuestos para su debate y votación.

Tras esto, se convocará una sesión plenaria en las Cortes para la votación definitiva del presupuesto de la Junta para 2026 antes de que acabe el mes de diciembre, con el objetivo de que pueda entrar en vigor el 1 de enero del próximo año.